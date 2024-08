A sopa conta nossa história

Foto: Divulgação Sopa de alho-poró

O comfort food é a comida que desperta as memórias gustativas do comensal. E para muitas famílias, a sopa cumpre esse papel...

Mas afinal como surgiu a sopa?

A tese antropológica de que a sopa surgiu na pré-história junto com a domínio do fogo, tem duas vertentes:

A primeira tese (mais aceita até então) coloca a sopa como o segundo passo na evolução da gastronomia; o primeiro passo seria o ato de assar as carnes dos animais abatidos diretamente no fogo (um antecessor do churrasco), e logo depois o homem aprendeu a moldar o barro fazendo as primeiras panelas para então fazer a primeira sopa.

A segunda tese, que ainda carece de mais evidência comprobatórias, é de que o processo

de desenvolvimento da sopa é anterior ao domínio do fogo, quando o homem utilizava a água quente que se formava naturalmente nas cavidades das rochas vulcânicas, para preparar o seu alimento.

As receitas foram sendo desenvolvidas ao longo de milhares de anos e as melhores combinações de ingredientes foram sendo passadas de uma geração para outra...

A sopa trouxe um aprendizado muito importante para o desenvolvimento da gastronomia:

-Os melhores caldos são feitos com os ossos dos animais;

-Vegetais contribuem muito para o enriquecimento do sabor;

-Os tubérculos tem o poder de espessar a sopa, tornando-a mais agradável ao paladar;

-O tempo de cocção contribui para a evolução do sabor e da textura da sopa...

Vou deixar aqui uma receita de uma sopa que gosto muito - a sopa de batata com alho-poró (Vichyssoise).

Ingredientes:

300 gr de poró picado (somente a parte branca)

2 colheres de óleo vegetal

500 gr de batatinhas cortadas em cubinhos

2 litros de caldo de frango

30 gr de manteiga sem sal

Sal

Pimenta-do-reino

300 gr de creme de leite fresco

Cebolinha picada para finalizar

Preparo: