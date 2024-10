A cozinha asiática em Fortaleza

O mercado de alimentação de Fortaleza está sendo invadido pelos restaurantes asiáticos. Esse processo vem ocorrendo lentamente e tudo começou na década de 1980, com a abertura dos primeiros restaurantes chineses e japoneses. Os pioneiros japoneses nem imaginavam no potencial do mercado e começaram servindo os grelhados na chapa (teppan) e não serviam sushi.

O que houve nas décadas seguintes foi o fenômeno do sushi. A partir de 2011 chegaram os coreanos que vieram trabalhar na indústria siderúrgica do Pecém e trouxeram os primeiros restaurantes étnicos. Hoje, com a explosão da cultura coreana no entretenimento mundial, os restaurantes coreanos estão se popularizando... Outros restaurantes oferecem pratos da cozinha indiana, e tailandesa.

Também surgiram novas variações dos restaurantes japoneses, como os izakayas (botecos) e os restaurantes especializados em lámen. Enfim, a variedade é tanta, que o cliente está ficando confuso diante de tantas opções diferentes...

Por tudo isso, uma leitora me sugeriu que eu fizesse um resumo explicativo da Gastronomia Asiática.





Gastronomia Japonesa

Características:

Sabores suaves

Valorizacão do Umami (quinto sabor)

Molho de soja (shoyu)

Frescor dos insumos

Principais pratos:

Sushi e sashimi

Missoshiro (sopa de missô)

Tempurá (camarões e legumes empanados)

Lámen (macarrão ensopado com carne, legumes e ovos)

Sukiyaki (cozido de carne, tofu, cogumelos e vegetais)

Gastronomia Coreana

Características:

Temperos básicos - molho soja, alho e gergelim; Pimenta presente em quase tudo

Principais pratos:

Kimchi (acelga fermentada)

Bulgogui (churrasquinho coreano)

Bibimbap (arroz mesclado dom carne, legumes e ovos)

Japchae (macarrão de batata-doce, carne e legumes)

Topokki (massinhas de arroz glutinoso)

Gastronomia Chinesa

Características:

Grande variedade devido à sua extensão geográfica

Criadores das técnicas para fazer massas

Frituras por imersão

Macarrão frito e salteado (origem do yakisoba)

Principais pratos:

Chun Juan (rolinhos primavera)

Chao Fan (arroz frito)

Dim Sum (pastéis no vapor)

Bao (pãozinho recheado no vapor)

Pato de Pequim

Gastronomia Tailandesa

Características:

Equilíbrio dos sabores salgado, doce, ácido e picante, no mesmo prato

Uso do leite de côco para suavizar e dar textura ao prato

Uso do Nam Pla (molho de peixe) para salgar o prato

Uso do tamarindo para dar acidez aos molhos

Principais pratos:

Pad Thai (talharim de arroz)

Green Curry

Red Curry

Gastronomia Indiana

Características:



Muitas especiarias



Técnica da Massala (mix de especiarias)



Pães chatos (influência árabe)



Uso do iogurte para suavizar o prato e dar textura



Principais pratos: