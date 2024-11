Novembro: o mês dos festivais de gastronomia

Foto: divulgação Festivais Costume Gourmet e Costume Saudável reuniram milhares de visitantes no RioMar Fortaleza

O cearense gosta de sair para comer na rua, beber e conversar com os amigos e esse deve ser o motivo do sucesso dos festivais gastronômicos em Fortaleza. No último final de semana (dias 8, 9 e 10) foi realizado pelos Mercadinhos São Luiz, no estacionamento do Shopping Riomar, um megafestival que teve o inédito formato de juntar os festivais Costume Saudável e Costume Gourmet. Diversas atrações (estandes de degustação, palestras, workshops e oficinas gastronômicas) mostraram que o equilíbrio é tudo e o saudável pode ser gourmet, e vice-versa.

O festival atraiu um público recorde de mais de 50 mil pessoas e, consequentemente, as instituições de caridade parceiras foram beneficiadas com a boa renda obtida. Nos dias 23 e 24 de novembro estará acontecendo, na Praça das Flores, o Festival Fartura Fortaleza. Este festival nasceu em Tiradentes (MG) em 2009 e se espalhou pelo Brasil. São dois dias de pratos irresistíveis, aulas ao vivo com chefs convidados e música.

E ainda neste mês, nos dias 29 e 30 e 1º de dezembro, será realizada a sétima edição do Festival Delícias do Mundo na Praça Verde do Centro Dragão do Mar. Esse festival é uma oportunidade de fazer uma viagem gastronômica ao redor do mundo, sentado em uma bucólica praça, ouvindo música de boa qualidade; os estandes oferecem pratos típicos de mais de 15 países a preços acessíveis, que podem ser harmonizados com cervejas, vinhos e até soju (cachaça coreana de arroz). Além disso, haverá palestras e cursos gratuitos oferecidos pelo Espaço Gastronomia Edil Costa.

Vamos aproveitar esse animado mês de novembro!