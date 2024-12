Sabores asiáticos no banquete natalino

Foto: divulgação Frango à Pequim

O Natal não é uma festa com tradição na Ásia, tirando alguns redutos cristãos, e estima-se que apenas 5% da população o seja. Por isso não há pratos natalinos na Ásia, mas a gastronomia asiática tem contribuído muito para enriquecer o banquete natalino do mundo, principalmente com a tendência "fusion" da gastronomia contemporânea. Vou citar 3 exemplos:

Sushi

O Sushi é um dos pratos que ultrapassaram as fronteiras de prato étnico, alcançando um status de prato da cozinha internacional. Por isso é comum a presença do sushi na composição da mesa de frios dos banquetes natalinos, emprestando leveza e frescor ao buffet.

Pato à pequim

Conhecido no ocidente como pato laqueado, esse é um pato assado que tem a pele vitrificada de cor avermelhada brilhante, por causa do molho com o qual a ave é pincelada nos dias que antecedem a sua cocção em fornos especiais aquecidos com madeiras aromáticas. A pele fica crocante, mas a carne fica tenra e suculenta. Cada chef de cozinha tem os seus segredos e técnicas para se obter o melhor resultado

Molhos coreanos

A cultura k-pop (entretenimento coreano que invadiu o mundo com seus filmes, músicas e "doramas"...) despertou a curiosidade do mundo para a gastronomia coreana. E entre os diversos sabores da Coréia, destaca-se a pasta de pimenta vermelha fermentada conhecida como Goshujang, considerada uma das pimentas mais deliciosas do mundo. Devido à ação dos bacilos na pimenta o seu sabor atinge um complexo equilíbrio de picância com umami. E um de meus molhos preferidos hoje é o molho Bibimbap.

Molho Bibimbap

Ingredientes:

1 colher de sopa de óleo vegetal

1 colher de chá de alho picado

2 colheres de sopa de Goshujang

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de sopa de água

1 colher de chá de vinagre

Modo de fazer:

Aquecer uma frigideira e colocar o óleo Fritar o alho Adicionar os demais ingredientes Assim que levantar a fervura o molho estará pronto

Utilização