Foto: Rolinho primavera com repolho e cenoura (Imagem: Miti74 | Shutterstock)

Foi na China, durante a dinastia Song (960 - 1279 d.C), que surgiu o Dim Sum, que consiste em servir pequenas porções de petiscos como acompanhamento nas casas de chá. E entre esses petiscos surgiu o chun juan - rolinho frito feito de panqueca de massa finíssima recheada com legumes da primavera, servido com molho agridoce.

O petisco caiu no gosto do mundo e hoje é conhecido como spring roll - no Brasil, é rolinho primavera. Mas, antes de chegar ao Ocidente, foi adotado por países orientais. Alguns se tornaram clássicos da gastronomia - como o goi cuon do Vietnã, o popiah da Tailândia e o harumaki do Japão.

O rolinho primavera é servido como item de entrada em restaurantes asiáticos, mas também em restaurantes contemporâneos com as devidas adaptações no recheio e no molho. Confira receita!

Receita de Rolinho primavera:

Ingredientes:

Massa

1 pacote de massa para rolinho primavera

Recheio

2 colheres de sopa de óleo de gergelim

300 gramas de lombo de porco bem picado

300 gramas de repolho cortado em tiras bem finas

100 gramas de cenoura cortada em tiras bem finas

50 gramas de cebolinha picada

1 colher de chá de gengibre

1 colher de sopa de molho shoyu

Pimenta do reino

Molho Agridoce

4 colheres de sopa de catchup

4 colheres de sopa de açúcar

3 colheres de sopa de vinagre

1 pitada de sal

1 colher de sopa de amido de milho

Modo de fazer:

Recheio

Aquecer uma panela e colocar o óleo de gergelim

Refogar o lombo de porco

Acrescentar os vegetais e refogar

Adicionar o gengibre

Temperar com o molho shoyu e a pimenta do reino

Molho

Levar uma panela pequena ao fogo e colocar o catchup, o açúcar e o vinagre

Temperar com sal a gosto

Misturar duas colheres de sopa de água com o amido de milho e colocar na panela

Misturar até engrossar o molho

Montagem e finalização

Fazer uma cola, misturando duas colheres de farinha de trigo com quatro colheres de água

Posicionar a folha de massa quadrada com a parte mais lisa para baixo, e com a ponta voltada para você, de forma que você veja um losango

Colocar duas colheres cheias de recheio sobre a massa e enrolar como se fosse um charuto

Fechar as pontas e colar

Fritar em óleo aquecido a 180ºC

Deixar descansar sobre papel toalha

Servir com o molho

sugestões de recheios e molhos contemporâneos:

Recheio: confit de pato / Molho: chutney de manga

Recheio: carne de sol e queijo coalho / Molho: redução de cajuína

Recheio: costelinha suína desfiada / Molho: barbecue

Recheio: camarão com cogumelos shimeji / Molho: ponzu (shoyu com laranja)