Muvuco Boteco do Mar é o nome do lugar para onde eu gosto de ir, quando quero comer e beber bem descontraído, sem me preocupar com o meu traje desgastado, usando minhas velhas havaianas...

Este boteco é um projeto de quatro jovens apaixonados pela gastronomia (Pedro Paulo, Diego, Guido e João Victor), fundado em junho de 2024, e já é uma das varandas mais concorridas da cidade.

Além do menu fixo da casa, que é maravilhoso, esses inquietos jovens lançaram um projeto chamado Boteco com Chef (com chefs convidados), que é realizado no almoço de um domingo por mês. E neste último domingo a Gastronomia Cearense estava em festa, pois os "meninos" convidaram alguns dos seus antigos professores (eu, Tia Nilza Mendonça, e Kazuo Sakagute de Icaraizinho da Amontada) e o objetivo foi montar um menu em homenagem a dois grandes mestres da gastronomia cearense que já partiram desse mundo, o chef Fernando Barroso e o chef Pedro Emilio.

Vou compartilhar o menu desse evento:

Tataki de atum com molho ponzu by chef Kazuo: tataki de atum fresco de Itarema, molho cítrico de shoyu e furikake.

Camarão maracuthai by chef Elcio Nagano: camarão grelhado com molho de melão, maracujá, leite de côco e curry tailandês, acompanhado de arroz branco com côco.

Atum grelhado com salada de rosbife de melancia / homenagem dos chef do Muvuco ao chef Pedro Emílio: atum grelhado acompanhado de salada com rosbife de melancia.

Também foi criado pelos chefs Maurício Campos e Fabrício Viana um menu de drinks especialmente para este almoço. Foi uma experiência inesquecível...

Encerro o texto com um brinde do chef Fernando Barroso que se tornou um mantra para todos os seus amigos: "Viva a Vida!".

Canapé de polvo com cajá by chef Victor Hugo do Muvuco

Crocante com dry rub, tentáculos de polvo em manteiga de ervas, curd de cajá, picles de cebola e um leve toque de pimenta goshujang.





Feijão verde com frutos do mar by chef Nilza Mendonça

Feijão verde refogado com camarão, lula, mexilhão e bacon e finalizado com nata.



Camarão Alimenta com nhoque de banana da terra / homenagem dos chefs do Muvuco ao chef Fernando Barroso

Camarões grelhados ao molho beurre blanc com limão siciliano, acompanhado de nhoque de banana da terra.