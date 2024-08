A revolução dos alimentos e as olimpíadas 2024

Foto: Gaspar Nóbrega/COB A atleta Amanda Schott, do levantamento de pesos

O movimento mundial pela alimentação 100% vegetal ganhou uma tração poderosa com o agravamento da crise climática e o risco de exaustão da capacidade da natureza se recuperar dos danos ambientais. As Olimpíadas de Paris fizeram história ao oferecer mais culinária vegetariana do que qualquer outro país nos jogos olímpicos, como parte dos seus esforços para reduzir as emissões de gás carbônico. É nesse contexto que inicio hoje essa coluna. Ao abraçar o veganismo pela causa animal, há 5 anos, me deparei com um magnífico universo gastronômico, nutritivo e saudável, pouco explorado em nossa cultura. Encontrei também conhecimento científico, convergência com a causa ambiental e uma mobilização internacional por esse conjunto de causas interconectadas. É nesse universo que vamos mergulhar, a cada semana, compartilhando dados, notícias, reflexões e confrontar mitos, como o da proteína vegetal, derrubado por atletas veganos brasileiros como Macris Carneiro e Ana Carolina, no vôlei; Marina Fioravanti, no rugby; Amanda Schott, no levantamento de peso olímpico; Medina, no surf; e Marta, no futebol.

Foto: Barbara Moira A alimentação saudável

DICAS DA NUTRI

Segundo Sara Ortins, Nutri Vegana, especializada em nutrição esportiva e funcional, atletas veganos podem ter excelente rendimento, já que a dieta baseada em plantas é rica em antioxidantes, reduz a inflamação e melhora a recuperação muscular. Eles obtêm proteínas principalmente de feijões, grão de bico, lentilha e soja, e preparações com tofu, tempeh e seitan.

SEGUNDA SEM CARNE

E pra quem pensa em começar a mudar a chave, a campanha internacional “Segunda sem Carne” é um bom começo. Um dia sem carne impacta na sua saúde e na redução de emissão de gases de efeito estufa. Em Fortaleza, você pode pedir refeições veganas com experiência gastronômica muito boa em restaurantes como Terrana e Liva Vida Vegana.

Foto: Divulgação Imagem da série no Netflix

DIETA DOS GLADIADORES

E por falar em mito da alimentação de atletas de alto desempenho, vale a pena assistir o documentário “Dieta dos Gladiadores”, disponível nas maiores plataformas de streaming. Você vai descobrir como um lutador de UFC mapeou os diferenciais da alimentação 100% vegetal para impulsionar a performance de atletas, trazendo casos reais.