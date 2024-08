Dieta vegana reduz a idade biológica

Foto: Divulgação/Netflix Documentário Você é o que você come

A BMC Medicine divulgou um novo momento do estudo Dieta dos Gêmeos, para avaliar o impacto da alimentação na idade biológica das pessoas. A pesquisa, conduzida em gêmeos idênticos, avaliou uma série de fatores epigenéticos que identificaram o impacto na idade genética dos participantes após oito semanas de dieta vegana versus uma dieta onívora. O grupo vegano apresentou diminuição significativa na aceleração da idade epigenética, com reduções em múltiplos relógios de envelhecimento, mapeados em pontuações clínicas e fenotípicas. Foram avaliados os impactos no tamanho dos telômeros, e na idade de órgãos e tecidos como coração, fígado, rins e pulmão. Tomados em conjunto, estes resultados sugerem que as alterações observadas na metilação do DNA podem contribuir para a diminuição global da idade epigenética em resposta a uma dieta vegana, o que não é observado entre os onívoros. Essas descobertas convergem com pesquisas anteriores que destacam os potenciais efeitos anti envelhecimento das dietas à base de plantas, por serem ricas em antioxidante e por suas propriedades antiinflamatórias.

VOCÊ É O QUE VOCÊ COME: AS DIETAS DOS GÊMEOS



Se quiser se aprofundar mais sobre o Estudo Dietas dos Gêmeos, não deixe de assistir o documentário "Você é o que você come: as dietas dos gêmeos", que apresenta o experimento científico com riqueza de detalhes, revelando as descobertas do impacto dos alimentos no corpo humano, além de histórias reais de cura pela alimentação.

CIRCUITO FORTAL VEG



Fortaleza é uma das cidades com mais opções de gastronomia vegana do Brasil. Todos com delivery. Vale a pena checar o cardápio do domingo, planejar as refeições da semana, encomendar salgados, bolos e tortas, seguindo o Mandir, Malagueta, BuenDia, Annapurna, Govinda, Rango Verde, Broto de Beterraba, Liva, Terrana, Pimenta Vegana e Borges Baker.

RECEITA DA CHEF



Quem disse que salada não tem sabor? A Chef Ana Mota, do Terrana, compartilhou com a gente uma receita prática, saborosa e nutritiva de molho para sua salada. Ingredientes: 2 colheres (sopa) de tahine (pasta de gergelim), 1 colher (sopa) de melado de cana, suco de 1 limão, sal a gosto. Misture bem todos os ingredientes e sirva sobre saladas.