DESCUBRA OS PODERES DO LEITE VEGETAL

Foto: ADOBE STOCK MERCADO apresenta opções de leites vegetais

Impulsionados pelo crescente diagnóstico de casos de intolerantes à lactose e alérgicos, os leites vegetais são a opção mais saudável e sustentável em comparação às versões de origem animal.Os principais são feitos a partir de amêndoas, castanhas, aveia, gergelim e soja, oferecendo uma ampla variedade de sabores e benefícios nutricionais. Segundo o nutricionista vegano Lucas Martins, os leites de amêndoas e castanhas, por exemplo, são ricos em vitamina E, um poderoso antioxidante. Já o leite de aveia, conhecido pelo seu alto teor de fibras, melhora o trânsito intestinal e a saúde cardiovascular. Outra excelente opção naturalmente rica em cálcio é o leite de gergelim, um grande aliado da saúde óssea. E o leite de soja é tão rico em proteínas quanto o leite de vaca.

Além dos benefícios à saúde, os leites vegetais são mais sustentáveis que o leite de vaca, devido à menor emissão de gases de efeito estufa, menor impacto na

biodiversidade e menor uso de água e terra: 1 litro de leite de vaca consome mais de 1.000 litros de água e 1 kg de queijo feito de origem de leite animal consome mais de 5.000 litros de água

CAFEZINHO COM LEITE? OU CAPPUCCINO?



As opções prontas de Café com Leite e Cappuccino da A Tal da Castanha, em collab com a 3 Corações, foram formuladas a partir da aveia e da castanha de caju, juntando a expertise dos líderes de café do Brasil em uma combinação sem adição de açúcares, fonte de fibras, vegana, sem glúten e com baixo teor de carboidrato e gordura saturada.

GANACHE DOS SONHOS



Perfeita para servir com frutas, a ganache é um coringa para uma sobremesa prática e livre de lactose. A Chef Vegana Carol Borges, da Borges Baker, compartilhou uma receita rápida e deliciosa.

Tempo de preparo 10 min



Ingredientes: Creme de leite NotCreme 200g (1 caixinha) / Chocolate vegano 75% 200g (1 xícara) / Flor de sal (1 pitada) - opcional



Preparo: Derreta o chocolate no microondas (ou banho Maria) de 30 em 30 segundos, mexendo a cada pausa. Adicione o NotCreme, misture até ficar um creme liso e brilhoso. Finalize com a flor de sal. Consuma gelado. Dura 7 dias refrigerado.

Sugestão de consumo: salada de frutas, cobertura de bolos, panquecas ou tapioca.

RECEITA DE LEITE DE AVEIA

Dica do Nutricionista Vegano Lucas Martins, fazer leite vegetal em casa é super fácil. Para o de aveia, deixe 2 xícaras de aveia em flocos de molho em 4 xícaras de água por 1 hora. Bata a mistura no liquidificador e coe com uma peneira fina. Armazene na geladeira por até 3 dias.