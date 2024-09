PROTEÍNA À BASE DE VEGETAIS CONTRA O FIM DO MUNDO

Foto: shutterstock Alimentos ricos em proteína

A assustadora expansão das queimadas pelo país reforça a urgente mudança dos atuais sistemas alimentares. Amazônia, Pantanal e Cerrado correm o risco de tornarem-se desertos, com milhares de focos de incêndio com fortes indícios de terem origem criminosa para exploração econômica.

Entre as atividades que mais se beneficiam é a produção de alimentos de origem animal, que responde por cerca de 3/5 das emissões de gases de efeito estufa no Brasil e é o principal vetor de destruição dos biomas, demandando grandes quantidades de água e terra para plantio de pasto e grãos para alimentar animais. O monitoramento de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), detectou mais 190 mil focos de incêndio este ano. Completamente fora do padrão da dinâmica natural do fogo nos biomas. Segundo a Ministra do Meio-Ambiente, Marina Silva, "é necessária uma mudança cultural, um novo padrão civilizatório para mudar não só nossa maneira de fazer, mas a nossa forma de ser e estar no mundo."

Descubra a riqueza proteica em vegetais como grão de bico, feijões, lentilha, ervilha e soja.

VEGBURGER PROTEICO



Receita acessível da Chef Livani Moura, da Liva Vida Vegana.



Você vai precisar de:

- 200g de cebola branca

- 40g de pimentão à sua escolha

- 4g de pimenta do reino

- 5g de sal

- 8g de páprica defumada

- 5g de chimichuri

- 10g de alho picadinho

- 30g de amido de milho

- 20g de farinha de mandioca

- 250g de soja PTS (proteína texturizada de soja) hidratada



Como fazer:



Bata no processador (ou liquidificador) a soja com todos os ingredientes até chegar a uma consistência para modelar. Porcione e modele bolinhos de 80g em formato de hambúrgueres. Se preferir empane, utilizando uma misturinha de água e amido, passe na farinha de milho e frite. Rende cerca de 7 VegBúrguers.



1 VegBurguer tem cerca de 26g de proteína



Cada VegBurguer sai ao custo de cerca de R$ 1,50



DICA DO NUTRI



A necessidade diária de proteína de homens adultos é de cerca de 56 gramas de proteína, enquanto que as mulheres precisam de cerca de 46 gramas.

250gr de feijão cozido tem a mesma quantidade de proteínas que 80gr de frango cozido.

Dica do nutri vegano Lucas Martins.

CREME DE LEITE 100% VEGETAL



Sem lactose, caseína, colesterol e glúten, os cremes de leite vegetais são mais saudáveis e sustentáveis. O NotCreme de Leite, da NotCo, é feito à base de grão-de-bico, pode ser usado em receitas doces e salgadas e mantém sua consistência quando aquecido ou combinado com ingredientes ácidos, como o limão, garantindo resultados consistentes em pratos como estrogonofes e ganaches.