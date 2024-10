OS ALIMENTOS CAMPEÕES EM CÁLCIO DA DIETA VEGANA

Foto: ADOBE STOCK SEMENTES e vegetais são excelentes fontes de cálcio

O cálcio é um mineral essencial para o funcionamento do nosso organismo, desempenhando um papel fundamental em várias funções vitais e é importante destacar que o nosso corpo não produz o cálcio. Sua obtenção vem por meio da alimentação ou de suplementação. E quando o assunto é cálcio, o senso comum tem sido associar diretamente esse mineral ao leite de vaca como a principal fonte. No entanto, o leite bovino e seus derivados não são as únicas fontes de cálcio na alimentação. Segundo Ana Angélica Gomes, nutri vegetariana, mãe de uma criança com APLV - Alergia à Proteína do Leite de Vaca, e fundadora do Veginclui, os alimentos de origem vegetal, como as sementes e os vegetais de folhas verdes são excelentes fontes de cálcio, além das leguminosas, frutas e bebidas vegetais fortificadas com cálcio. E o melhor, são naturalmente isentos de lactose e das proteínas do leite de vaca, o que os tornam mais saudáveis e eficazes para todos, especialmente para quem possui APLV ou intolerância à lactose. Um acompanhamento nutricional adequado garante a taxa de ingestão de cálcio recomendada, que é de 1.000 mg/dia para adultos.

DICA DA NUTRI

200 ml de leite de vaca e 100 gramas de feijão branco, possuem a mesma quantidade de cálcio: 240 mg. Segundo o Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas para Adultos, da Sociedade Vegetariana Brasileira - SVB, 100 gr de coentro desidratado tem 784 mg de cálcio, 100 gr amêndoas torradas e salgadas tem 237 mg de cálcio e 100 gr de semente de linhaça tem 211 mg de cálcio.

ALPV E INTOLERANTES À LACTOSE



7 a cada 10 brasileiros têm intolerância à lactose, com sintomas como dores abdominais, náusea, gases e intestino irregular. Também são cada vez mais comuns os casos de alergia em crianças. O leite de vaca é o alérgeno alimentar mais comum em lactentes e dentre as alergias alimentares, a Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) é a mais comum entre as crianças.

RECEITA DE BABAGANUCHE



Tradicional pasta de berinjela defumada, rica em cálcio.

Ingredientes

2 berinjelas grandes

2 colheres (sopa) de tahine (pasta de gergelim) - possui 264 mg de cálcio

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Suco de 1 limão

5 dentes de alho assado e amassados

Sal e Coentro a gosto



Modo de preparo



Faça furos com garfos nas berinjelas e leve ao forno médio para assar em uma forma forrada com papel alumínio, por 40 min, virando as berinjelas até que a casca esteja bem escura e o interior macio. Para um sabor mais defumado, pode grelhar direto na chama do fogão ou em uma churrasqueira. Após esfriar, corte as partes de cima e as cascas das berinjelas, amasse a polpa com um garfo e acrescente os demais ingredientes, exceto o coentro. Ajuste sal, limão e alho ao seu gosto. Ao servir, regue com um fio de azeite e acrescente o coentro.