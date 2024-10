E a proteína? Alternativas veganas ao whey protein

Foto: ADOBE STOCK ALIMENTAÇÃO saudável e proteica

E a proteína? Essa é a pergunta libertadora da alma humana e do sofrimento dos animais. Muitos alimentos vegetais têm proteínas e as principais fontes estão nas leguminosas: feijões, grão de bico, ervilha, lentilha, soja e quinoa, por exemplo. Mas, há dietas com uso de suplementos de proteína para ganho de massa muscular. O whey protein é um suplemento de proteínas feito com soro de leite, utilizado para ganho muscular. Segundo o nutri vegano Lucas Martins, por ser derivado do leite de vaca, o whey protein pode aumentar a ocorrência de acne, causar problemas intestinais em intolerantes à lactose e não ser indicado em casos de alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

Já os suplementos de proteínas veganos, como o soy, pea e rice protein, derivados da soja, da ervilha e do arroz, de forma natural, não contém lactose e promovem o ganho de massa muscular similar ao whey protein. E o melhor: sem desencadear problemas à pele, aos intolerantes e aos alérgicos. Também não trazem sofrimento de animais na cadeia e são mais sustentáveis por utilizar menos água e terras cultiváveis na sua produção.

A REVOLUÇÃO DA NUTRIÇÃO



O mercado de suplementos veganos é um dos que mais cresce no mundo. E a Sunrize é o lançamento que oferece uma combinação única de proteína de ervilha e arroz, com todos os aminoácidos essenciais. Cada porção traz 23gr de proteína e 80mg de cúrcuma, que amplia o poder nutricional do suplemento por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

SHAKE PROTEICO VEGANO



A dica de shake pré ou pós-treino do personal trainer vegano Fábio Mendes, para recuperação dos músculos e ganho de massa muscular é unir diversos tipos de proteínas vegetais. Ingredientes: 1 scoop de suplemento vegan protein de ervilha natural, 1 banana, 1 colher de pasta de amendoim integral, 3gr de creatina em pó e 30gr de aveia em flocos finos. Junte tudo e bata no liquidificador.

DIA MUNDIAL DO VEGANISMO



Comemorado em todo o mundo em 1º de novembro, o Dia Mundial do Veganismo foi criado em 1994 no 50o. aniversário da organização inglesa The Vegan Society e da criação do termo “vegano" - começo e o final da palavra ‘vegetariano'. O veganismo é a filosofia e maneira de viver que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais, seja para alimentação, vestuário ou qualquer outra finalidade.