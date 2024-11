O porquinho Evandro que comoveu o país

Foto: KRUMANOP/ADOBE STOCK MAUS-TRATOS aos porcos provocou revolta

Quem não se indignou com a tortura do porquinho nestas eleições? Além da cena revoltante dos maus tratos protagonizada pelo vereador Inspetor Alberto, a campanha do candidato do PL levou um porquinho real para as ruas em meio a uma multidão cantando ao som de um paredão e também explorou um vídeo com um ritual de morte de um leitãozinho. Tudo isso para atacar o candidato Evandro Leitão. O que não esperavam, é que a maioria das pessoas amam os animais.

E o caso do porquinho torturado causou revolta em todo o país e abre uma reflexão sobre o sofrimento imposto aos animais criados para serem abatidos. O desespero do porquinho que personificou o candidato Evandro, com seus gritos, tentativa desesperada de fuga e a crueldade de seu algoz, diz tudo sobre o que acontece nos matadouros, onde esses mesmos animais são mortos com choques elétricos e machadadas.

Os suínos, assim como os bovinos, caprinos, aves como frangos e perus, peixes e crustáceos são animais sencientes que merecem nossa compaixão e o mesmo amor que damos aos gatos e cães. Se isso toca o seu coração, bem-vindo ao veganismo.



PAREDES DE VIDRO



”Se matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos." É o que diz o Beatle vegano Paul McCartney quando narra o documentário Glass Walls. Produzido pela ONG Peta, o curta expõe o terror vivido pelos animais na hora de serem assassinados e a certeza de que não existe abate humanizado.

RECEITA DE BACON VEGANO



Pela Chef Ana Mota, do restaurante vegano Terrana.

Ingredientes:

300g de coco fresco em lascas

1 colher de sopa rasa de páprica defumada

1 colher de sopa de óleo vegetal

2 colheres sopa de molho shoyo

Sal a gosto

Preparo:

Corte o coco em lascas ( só a parte branca).Reserve.

Numa frigideira aqueça o óleo e coloque as lascas de coco e mexa por 4 minutos, adicione a páprica e o sal, mexa bem por mais 2 minutos, adicione o shoyu e deixe fritar, até ficar meio firme. Sirva quente.

AGENDA NOVEMBRO VEGANO



O Dia Mundial do Veganismo, comemorado em 1o. de novembro, abriu o calendário de ações para o mês: Aqui no O Povo, o Comes e Bebes Especial Vegano, traz todo o sabor da gastronomia vegana cearense; a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco foi palco de roda de conversa e aula show com as chefs Ana Mota e Carol Borges e a nutri Sara Ortins; participaremos de um Talk com as nutris vegetarianas Ana Angélica Gomes e Sara Ortins, dia 10, no Festival Costume Saudável; e teremos a feira Balaio Veg, dias 23 e 24, no Dragão do Mar.