Decoração consciente

Quando falamos em veganismo, a primeira correlação que fazemos é com a alimentação, que é a frente de consumo de animais mais gritante do nosso dia a dia. Mas, o veganismo vai além. Porque a exploração de animais se dá em muitos outros produtos que, não raro, entram de forma banal em nossas vidas e nem percebemos o que está por trás deles. Provoco aqui um olhar para os ambientes da sua casa, do seu escritório ou de algum lugar que você frequenta. Faça um escaneamento dos móveis e objetos de decoração. Há estofados, cadeiras ou poltronas de couro de animais? Tapetes de couro ou lã? Travesseiros de penas de ganso? Sofás de plumas? Pela perspectiva dos animais, tudo isso significa exploração, dor ou, mais grave, morte por motivo fútil. Já que há soluções veganas para todos os casos e, muitas vezes, idênticas e até melhores e mais funcionais. Os fabricantes de automóveis, por exemplo, já há algum tempo estão desistindo de utilizar bancos de couro porque perceberam que os consumidores estão cada vez mais conscientes de que chique mesmo é ser solidário aos animais.

DESIGN VEGANO PREMIADO



A PETA - People for the Ethical Treatment of Animals, premia produtos e marcas de decoração amiga dos animais, a Vegan Homeware Awards. Este ano, foram premiados os melhores nas categorias: poltrona vegana, tapete sem lã, sofá sem plumas, almofada sem penas,, linha de móveis veganos para casa, camas para pets sem lã de ovelhas, cobertor de pele sintético, roupa de cama sem plumas, colchão sem lã, design mais inovador de mobília feita de frutas e sofá, puff e cadeira de couro vegano.



AGENDA NOVEMBRO VEGANO



Hoje, 10/nov, das 17h15 às 18h, participaremos do Festival Costume Saudável do Mercadinhos São Luiz, no Talk Veganismo - As Principais Dúvidas do Consultório, com a participação das nutris Sara Ortins (especialista em nutrição esportiva funcional e vegetariana) e da nutri Ana Angélica Gomes, sócia da VegInclui e mãe de criança APLV.

RECEITA

AQUAFABA E A CLARA EM PONTO DE NEVE VEGANA

A aquafaba é a água do cozimento de grãos, como grão de bico e ervilha, que muitas vezes é descartada e é perfeita para obter a mesma consistência do ponto de neve da clara de ovo.

Ingredientes:

-500 gr de grão de bico seco, já demolhado por 12 horas

-água para cozimento

Preparo:

Coloque o Grão-de-Bico em uma panela grande e cubra com bastante água. Cozinhe sem sal e sem temperos, apenas com água, até que o grão-de-bico fique macio. Escorra o líquido, deixe esfriar e leve para a geladeira por pelo menos por 1h, até ficar bem gelado. Bata na batedeira por 7 minutos até dar o ponto.

Perfeito também para fazer maioneses, omelete e chantilly- só adicionando açúcar.