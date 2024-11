O BAIRRO MAIS VEGANO DE FORTAL

Foto: ADOBE STOCK VEGANISMO: um estilo aliado da saúde

No mês em que se comemora o veganismo em todo o mundo, vale a pena registrar nosso bairro com maior concentração de restaurantes veganos, o Benfica. Com a influência de uma forte presença universitária, o Benfica nos presenteia com o Mandir, o restaurante vegano mais raiz da cidade, que oferece um cardápio de uma comida caseira deliciosa, com uma pitada indiana, acessível, além de sucos e sobremesas surpreendentes. Já o Malagueta, que consagrou-se pelos seus incríveis acarajés veganos, traz uma culinária vegana temperada com a rebeldia dos movimentos sociais, aflorando a veia política do veganismo estampada na própria decoração. Outro restaurante é o Rango Verde, que traz uma culinária gostosa que parece aquela comidinha da casa da nossa avó, com bolinhos salgados superproteicos e cheios de sabor. E por fim, o Pimenta Vegana, que direcionou seu atendimento para encomendas para confraternizações, com bolos, salgadinhos, tortas e pães temperados que são divinos. É essa gastronomia ímpar, acessível e consciente que posiciona o Benfica como o bairro mais evoluído da cidade.

CONTRA A TRITURAÇÃO DE PINTINHOS



Os pintinhos machos têm pressa nos novos trâmites do Projeto de Lei 783/24, aprovado na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, proibindo o descarte de pintos machos por meio de métodos cruéis como trituração, eletrocussão e sufocamento. Os pintinhos machos não interessam para a indústria de ovos.

FESTIVAL BALAIO VEG



No próximo fim de semana, a Praça Verde do Dragão do Mar será palco do Balaio Veg - Festival Gastro Cult Vegano, promovido pelo Coletivo Veganizando Ceará, dias 23 e 24 de novembro, das 16h30 às 21h30. O evento contará com rodas de conversas, oficinas, música e muita gastronomia vegana. Marca aí na agenda.

RECEITA

“Omelete” de Aveia, direto do café da manhã da Pousada Vegana Itacupa



Ingredientes:

- 4 colheres de sopa de aveia em flocos finos

- Páprica defumada a gosto

- Açafrão a gosto

- Sal a gosto

- Tomate picado

- Cheiro verde

- Cebola picada

- Azeite



Modo de preparo:

Hidratar a aveia para criar uma massa homogênea. Adicionar a páprica, o açafrão e o sal, misturar bem, depois adicionar os demais ingredientes e levar para a frigideira com um fio de azeite. Virar de cada lado até a massa ficar dourada e pronta para servir.