PROBIÓTICOS VEGANOS BLINDAM O SEGUNDO CÉREBRO

Bactérias, tudo começa com elas. A sua constituição e modus operandi são tão funcionais, operacionais e úteis, que as células humanas aproveitaram a sua grande engenhosidade para construir sua usina de força: a incrível e incansável mitocôndria. Segundo Fran Mateus, fundadora da Holos, especialista em probióticos e alimentação crua e viva, ao longo do tempo, a humanidade criou teorias de germes e fobias relacionadas a bactérias, buscando eliminá-las, e o avanço industrial empacotou alimentos, deixando-os "estéreis", com nutrientes adicionados, ingredientes anômalos não identificados pelo organismo, culminando em intestinos disfuncionais, alergias e doenças incontroláveis.

O intestino, antes renegado aos escombros da academia, ascendeu à titularidade de segundo cérebro e um dos órgãos mais importantes para a saúde. E os probióticos de origem vegetal, por serem livres da caseína e dos efeitos alérgicos e inflamatórios das versões de origem animal, são os maiores aliados no cultivo de micro-organismos para um adestramento no bem das populações bacterianas do intestino, que cumprem seu papel no resgate das microbiotas humanas.

RECEITA

SORVETE DE FRUTAS VIVO



Ingredientes



Manga cortada e colocada no freezer por 2 – 3h.

Creme de Leite Vivo

Ingredientes e preparp do creme de leite

1 xícara (chá) de castanha de caju crua hidratada por 4 horas

1/3 xícara (chá) de leite-gel de linhaça germinada bem espesso (2 colheres sopa de semente de linhaça germinada - colocar para hidratar de véspera e bater no liquidificador com 1 xícara (chá) de água filtrada. Coar num coador de voil.

Bater no liquidificador a castanha hidratada com o gel de linhaça, adicionando água para facilitar a batida - com pouca água para manter a cremosidade (Deixar no congelador por 2h)



Preparo do sorvete



Bater a manga congelada com o creme de leite.

Pode ser usado para receitas doces e salgadas.

Ingerir logo que fique pronto

Pode-se adicionar lascas de coco, granola, sementes ou ingredientes a gosto.

IOGURTE DE COCO VEGANO



O Iogurte de Coco é um dos probióticos carros-chefe da Holos - @holospoderdenutrir. Com consistência cremosa e sabor bem próximo dos iogurtes tradicionais, é perfeito para ser consumido com frutas, aveia, granola viva, frutas secas e pode integrar molhos para temperar saladas.

