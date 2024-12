Natal sem sofrimento animal

Foto: Divulgação Panetone da Liva

Dezembro é o mês das festas de confraternização e o terror dos animais. É quando se vende mais porquinhos mortos ainda crianças, que terão seus corpos assados inteiros, velados com uma maçã na boca. É o mês em que mais se vende os corpos dos perus e dos chesters, de origem controversa, que seriam frangos geneticamente modificados e/ou criados com alimentação forçada para engordar ao ponto de suas pernas não suportarem o próprio peso. Dezembro é o mês das confras com churrascos generosos, dos corações dos frangos, das picanhas e pernis. São rituais com os quais nos acostumamos a normalizar, mas que nada têm a ver com a magia do Natal.

É com essa reflexão que propomos um novo olhar aos cardápios das festas de fim de ano e um resgate do amor e da compaixão do espírito natalino. Troque os animais pelo falafel, pelas lentilhas, saladas e churrasquinho de cogumelos, tofu, brócolis, jerimum e batata doce. Pela feijoada com linguiça vegana e muita guacamole. Prepare um lindo banquete de frutas, queijos de castanha, panetones e bolos veganos. Ressignifique o seu Natal. Pelos animais, pela sua saúde e pela natureza.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PROTETORES E PROTETORAS DE ANIMAIS



A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por iniciativa do deputado Renato Roseno (PSOL), realizará uma audiência pública para discutir as necessidades e desafios enfrentados pelos animais e seus protetores e protetoras. Será próxima segunda, 2/12, às 14h, na Assembléia Legislativa.

CURSO CEIA NATALINA VEGANA

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco realizará o curso Ceia Natalina Vegana, de 9 a 13/dez, das 8h30 às 12h, com a Chef vegana Ana Mota, do Terrana Restaurante Vegano. O curso é presencial e gratuito.

CHOCOTONE VEGANO

O chocotone da Liva Vida Vegana é uma verdadeira experiência gastronômica. Além das tradicionais frutas cristalizadas, como a laranja bahia e a uva passa branca, ele traz chocolate, nozes e o extrato de baunilha artesanal feito pela própria Liva, com uma pitada de limão siciliano, vodka e melaço. E o melhor: livre de produtos de origem animal, como o leite da vaquinha.

RECEITA DE COOKIES VEGANOS DA LIVA

A Chef Livani Moura, da Liva Vida Vegana, gravou um vídeo com sua receita de cookie, para o Vida & Arte Comes e Bebes do O Povo, especial Dia do Veganismo, liderado pela jornalista Raquel Aquino.

Ingredientes:

250 g de manteiga vegetal

266 g de açúcar

8 g de canela em pó

375 g de farinha de trigo

75 g de amido de milho

25 g de fermento químico

30 g de café

20 g de essência de baunilha

8 g de sal

460 g de chocolate vegano picado





MODO DE PREPARO PELO LINK

https://www.instagram.com/reel/DB1ZloDOlrx/