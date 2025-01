Comece 2025 inspirado pelo veganuary

Foto: Divulgação Campanha para 2025

Movimento internacional, que acontece todos os anos em janeiro, desde 2014, o Veganuary já inspirou e apoiou milhões de pessoas de quase todos os países a viver o veganismo. Ele propõe às pessoas a experimentarem uma alimentação vegana por 31 dias, ao mesmo tempo em que promove o crescimento da oferta de opções veganas em lojas, varejo e restaurantes, e difunde o veganismo para que se torne mais acessível na mídia. A visão do movimento é a conquista de um mundo vegano, sem fazendas de produção animal, granjas e abatedouros, no qual a produção de alimentos não destrua florestas, não polua rios e oceanos, não agrave a crise climática e nem provoque a extinção de espécies.

Campanha para 2025 Crédito: Divulgação

No Brasil, onde o interesse pelo veganismo é cada vez maior, a campanha de 2025 já iniciou, liderada pela Sociedade Vegetariana Brasileira - SVB. Ao longo de janeiro, os participantes receberão, diariamente, informações, dicas e receitas, para ajudá-los a tornar o mês vegano mais simples e prazeroso. Cadastre-se no veganuary.com/br e inspire seu novo ano com mais saúde. Por você, pelos animais e pelo planeta.

Pra alegrar a casa e a alma

Gatinhos para adoção Crédito: Divulgação

Theo e Leo, com 5 meses de idade, e Bernardo, com 7 meses, estão aqui para trazer um 2025 um novo significado na vida de quem adotá-los. São castrados e vermifugados. Eles aguardam seu contato no Instagram @ongdeixaviver.

Queijos veganos

Surpreenda-se com os queijos veganos caseiros da B.E.N. - Bio Eco Nutri. Nos sabores Tradicional, Del Plata e Cipollina, e versões cremosas e maduradas, os queijos B.E.N. são deliciosos, saudáveis e perfeitos para qualquer ocasião. Conheça mais no instagram @b.e.n.queijosveganos. Vendas por encomenda e entrega em domicílio.

Queijos veganos Crédito: Divulgação

Fortaleza avança na proteção animal

O novo Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, cumpre sua promessa de campanha ao criar a Secretaria de Proteção Animal, que já está sob a liderança de Apollo Vicz, que é vegetariano, e foi eleito vereador de Fortaleza com a pauta da causa animal. Uma grande oportunidade para tornar Fortaleza referência nacional no cuidado com os animais.