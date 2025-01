A transformação das fazendas para a economia verde

Foto: Divulgação/ Adobe NOVA lógica econômica transforma fazendasem novos modelos produtivos

A questão ética com os animais é provavelmente o maior problema moral da humanidade. Estima-se que mais de 70 bilhões de animais terrestres são mortos por ano no mundo, para consumo humano. Quanto incluímos os animais aquáticos, são 1 trilhão. Isso é fruto de um modelo econômico decadente, que nutre uma cadeia de exploração e sofrimento, com impactos também na saúde das pessoas, riscos epidêmicos, devastação de florestas e crise climática.

Uma nova lógica econômica, contudo, tem ganhado força em vários países que já acordaram para um modelo viável, ético e sustentável. Holanda, Dinamarca e Alemanha, por exemplo, já transformaram a alimentação à base de plantas em política de estado, com a transformação de fazendas em novos modelos produtivos livres de exploração de animais, educação para adoção da alimentação à base de vegetais e estímulo à pesquisa e desenvolvimento de proteínas alternativas.

Para um planeta que recém saiu de uma pandemia global e vive o ponto de não retorno de uma crise climática que coloca em risco a existência humana, a mudança para a economia verde é urgente. Os animais têm pressa. O planeta tem pressa. A sobrevivência humana tem pressa.

Para ler

Foto: Divulgação Capa do livro de escrito por Leah Garcés



TRANSFORMATION. The Movement to Free Us from Factory Farming. Escrito por Leah Garcés, presidente da Mercy for Animals, mostra como fazendas pecuárias nos Estados Unidos estão migrando sua atuação para outros modelos de negócio, mais lucrativos e sem crueldade animal. Um dos cases é da fazenda Halley, onde a família proprietária, que se via constantemente endividada para manter uma granja, fez a transição do negócio para plantação de cânhamo.

Receita

Foto: Divulgação Foto da Caçarola de Cogumelos

Caçarola de Cogumelos

Da chef Ana Mota, do Terrana.

Ingredientes

400g de cogumelos shimeji frescos e picados 100g de cebola roxa 50 g de pimentão vermelho 20 g de alho 100g de tofu firme 15 ml de suco de limão 100ml de molho shoyu 10g de gergelim torrado 100 ml de azeite ou óleo vegetal 50g de amido de milho Raspas de gengibre

Preparo: em uma caçarola coloque 50 ml de óleo ou azeite, frite a cebola, adicione os cogumelos picados, o pimentão, o alho e as raspas de gengibre.

Refogue até ficarem macios, adicione o suco de limão, sal e pimenta a gosto

Reserve.

Corte o tofu em cubos, passe no amido de milho, frito em óleo quente (50ml),até ficar crocante, agora adicione à caçarola e refogue por 4 minutos. Decore com a cebolinha cortada e gergelim torrado. Sirva com arroz branco.

Cogumelos Guaramiranga

Com cultivo 100% orgânico e vendido nos principais supermercados, os Cogumelos Guaramiranga são um exemplo cearense de produção sustentável, sem exploração animal. Possui variedades como shitake, champignon, portobello e shimeji nas versões salmão, marrom e branco, são fontes de vitaminas e minerais.