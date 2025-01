Bacon e linguiça veganos têm qualidade nutricional?

Foto: adobestock Bacon vegano à base de plantas

Um estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), publicado na Current Research in Food Science, revista da área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, analisou a qualidade nutricional de produtos vegetais análogos à carne em comparação com seus correspondentes de origem animal. A pesquisa revelou que 80% dos produtos disponíveis no mercado brasileiro possuem boa qualidade nutricional de acordo com o indicador Nutri-Score.

A pesquisa foi financiada pelo The Good Food Institute Brasil (GFI Brasil) e conduzida pela professora dra. Veridiana de Rosso da Unifesp. Foram avaliadas as informações nutricionais declaradas nos rótulos de 349 alimentos vegetais análogos à carne e 351 produtos cárneos, como hambúrgueres, almôndegas, empanados, embutidos, quibe, kaftas, salsicha, linguiça, mortadela, bacon, entre outros, no período de julho de 2022 a junho de 2023.

Os achados concluíram que as carnes de origem vegetal comercializadas no Brasil possuem menos teor de sódio e gordura saturada em comparação com as de origem animal, e apresentaram maior teor de fibras, com conteúdo proteico similar.

Carne vegetal "ultraprocessada"?

De acordo com a Dra. Graziele Karatay, especialista do GFI Brasil, o fato de carnes de origem animal e vegetal serem classificados como ultraprocessados, mas terem resultados diferentes nos outros indicadores de qualidade nutricional, demonstra que o conceito de ultraprocessado não representa adequadamente os atributos de qualidade nutricionais dos alimentos vegetais análogos à carne de origem animal.



The veggies on the table

Existem várias marcas de carnes vegetais no Brasil, de excelente sabor e textura, como Fazenda do Futuro e Goshen, que são facilmente encontradas em diversos supermercados. Vale a pena colocar no radar o The Veggies on The Tables, um empório especializado em carnes vegetais, que atende em loja física e delivery. Instagram: @theveggiesonthetable.

Foto: Divulgação Capa do livro "Healthy at Last"

Prefeito vegano contra a diabetes

O prefeito de Nova York, Eric Adams, conta em seu livro "Healthy at Last" (Finalmente Saudável) como venceu sua Diabetes tipo 2 por meio de uma dieta à base de vegetais.