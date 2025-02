Versões veganas de pratos tradicionais para ressignificar a cultura

Foto: Divulgação O gatinho Arturzinho, com três meses de vida, disponível para adoção.

O curta-metragem recém lançado por Bad Bunny, o super astro do reggaeton, abre uma polêmica envolvendo a versão vegana do “quesito”, prato tradicional de Porto Rico. Será que ao criar adaptações veganas de receitas tradicionais, estamos apagando a memória cultural? Ou estamos ressignificando-a?

O universo vegano traz versões à base de plantas de todos os pratos tradicionais, e quase todas com sabor idêntico ao original. Dá pra comer a versão vegana de cuscuz com ovo, pão de queijo, feijoada, paçoca, doce de leite, bolos, hambúrguer, vatapá e tudo que você imaginar. A gastronomia vegana também traz novas leituras criativas dos pratos tradicionais, como a coxinha de carne de jaca, carne de caju e cogumelos, por exemplo.

As versões veganas de pratos tradicionais é uma maneira de ressignificar a cultura, preservar a memória emocional, promover a inclusão, derrubar mitos de que a comida vegana não tem sabor e abrir conexões com uma nova forma de se alimentar, com justiça pelos animais, com mais saúde e respeito à natureza. E sem abrir mão da nossa identidade cultural.



Receita doce de leite vegano

Foto: Divulgação Doce de leite vegano

Surpreenda-se com o doce de leite de castanha do cardápio da Chef Carol

Borges, da Borges Baker.

Ingredientes:



200g de castanha de caju 30g de açúcar Pitada de sal Canela a gosto

Modo de preparo

Cozinhe a castanha de caju por 10 minutos após levantar fervura. Descarte a água do cozimento. Leve as castanhas ao liquidificador com água suficiente para cobrir, adicione o toque de sal e canela. Bata até virar um leite espesso. Leve o açúcar para caramelizar em uma panela média, fogo baixo. Mexa vez por outra para não deixar queimar.

Quando estiver completamente derretido, adicione o leite de castanhas com cuidado.

Continue mexendo até apurar o doce ao ponto que deseja. Leve para descansar na geladeira antes de consumir.

Leite condensado vegano

Foto: Divulgação Doroty, marca de leite condensado vegano

Mantido em segredo por mais de dois anos, enquanto era cuidadosamente lapidado entre a Europa e o Brasil, o Doroty é a nova era do leite condensado, agora sem sofrimento animal, com visual, sabor e aroma idênticos ao leite condensado tradicional e a clássica sensação na boca que só o leite condensado tradicional proporcionava. Até aqui.

Leve amor pra casa

Foto: Divulgação O gatinho Arturzinho, com três meses de vida, disponível para adoção.

O Arturzinho é um amor de gatinho. Tem três meses e castração garantida. Entre em contato com a ONG Deixa Viver - @ongdeixavivier e leve esse amor pra casa.