Dia Mundial sem carne contra a crise climática

Foto: AdobeStock ALÉM do sofrimento imposto aos animais, essa exploração traz riscos à saúde

O último dia 20 de março marcou os 40 anos do Dia Mundial sem Carne, uma iniciativa da Farm Animal Rights Movement, uma organização sem fins lucrativos que atua com direitos dos animais e veganismo, desde 1976.

A data foi criada nos Estados Unidos, em 1985, para promover uma reflexão sobre o impacto do consumo de carne na saúde e no planeta e os benefícios de uma alimentação à base de plantas, que é mais saudável e sustentável.

De acordo com as imagens de satélite analisadas pelos técnicos do MapBiomas, mais de 90% do desmatamento da Amazônia é para pastagem para exploração de animais para abate. Além do sofrimento imposto aos animais, essa exploração traz riscos à saúde pública, como zoonoses, contaminações, resistência e antibióticos; tem uma alta emissão de gases de efeito estufa como metano, óxido nitroso e CO2; promove escassez de água, desertificação e extinção de espécies.

Frente à mais grave crise climática, que coloca em risco a sobrevivência humana, a substituição do atual sistema alimentar por uma alimentação à base de vegetais é mais que necessária, é urgente.

Comendo o Planeta

Foto: Divulgação O relatório foi lançado em novembro de 2024

O 4º Relatório da Sociedade Vegetariana Brasileira sobre os Impactos Ambientais da Criação e Consumo de Animais, lançado em novembro de 2024, traz informações sobre o impacto do consumo de carne e derivados de animais em nosso planeta. Baixe grátis o e-book "Comendo o Planeta" no site svb.org.br.

Dia Mundial da Água

Ontem, 22 de março foi o Dia Mundial da Água. Vale lembrar o custo hídrico de comer animais. Segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a atividade que mais consome água é a agropecuária, responsável por 70% da água utilizada pelo ser humano.

1kg de carne de boi consome 15.000 litros de água; 1 kg de queijo utiliza 5.000 litros; 1kg de carne de porco, 4.844 litros; 1kg de frango, 3.900 litros de água.

Receita de maionese de coentro

Foto: Natália Marques Vá adicionando os produtos até dar o ponto que você deseja

Pela Chef Livani Moura, da Liva Vida Vegana.

Ingredientes:

100g Leite de soja 30g Vinagre de vinho branco Fio de óleo de girassol (até dar o ponto desejado) Sal a gosto 3g Pimenta do reino 5g Alho 1/2 maço de Coentro

Preparo:

Em um liquidificador adicione o leite de soja e o vinagre, de modo a talhar o leite. Após isso, na velocidade baixa do liquidificador vá adicionando aos poucos o óleo de girassol (que deve estar gelado). Vá adicionando até dar o ponto que você deseja. Quanto mais óleo de girassol mais encorpada. Após dado o ponto adicione todos os temperos e coentro e termine de bater para obter uma maionese lisinha, verde e muito saborosa.