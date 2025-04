Jesus era vegano?

Foto: Reprodução/Adobe Stock Nascimento de Cristo em pintura na Igreja de San Salvador e Santa Mônica, Valência, Espanha.

Para o Padre Paulo César Rosa da Conceição, autor do livro "O Despertar da Compaixão", Jesus era sim vegano. Ele cita Mateus 12:7, quando Jesus diz: "Mas, se vós soubésseis o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes". Em várias passagens bíblicas, Jesus confrontou tradições de sacrifícios de animais. Em um trecho de Isaías: diz o Senhor: "Estou farto dos vossos sacrifícios. Não quero mais gordura de bezerros cevados. Não quero ver mais o sangue dos vossos holocaustos, de novilhos, cordeiros e bodes".

Sobre a passagem dos vendilhões do templo, o Padre Paulo César vê um ato de libertação dos animais. Lá eram vendidos bois, carneiros e pombas, que eram assassinados, sangrados e esquartejados ali mesmo. O que motivou a revolta violenta de Jesus, que expulsou os que lucravam com a dor dos inocentes.

Segundo o Padre, Jesus celebrou a Santa Ceia com os apóstolos, sem cordeiro, e simbolizou o próprio corpo e sangue no vinho, trigo e uva. Jesus ofereceu o próprio sacrifício para que nenhum cordeiro fosse mais sacrificado. Na citação de João Batista: "Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo".

Christspiracy

Imagem de divulgação do documentário Christspiracy Crédito: Divulgação

Explorando a relação entre ensinamentos religiosos e bem-estar animal, Christspiracy: The Spirituality Secret, é um documentário que investiga uma questão central: "Como Jesus mataria um animal?" Christspiracy trás entrevistas com líderes religiosos, acadêmicos e ativistas dos direitos dos animais em vários contextos culturais e religiosos, com perspectivas sobre o tratamento de animais dentro das tradições religiosas. Disponível para streaming em Christspiracy.com.

Abril Vegano

Um promoção da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) que acontece durante todo o mês de abril, o Abril Vegano, incentiva a adoção do veganismo por meio de diversas atividades. São mentorias online com especialistas em saúde, esporte e bem-estar, além de eventos presenciais como piqueniques veganos, encontros sociais e visitas a santuários de animais.

Receita yakisoba vegano

Healthy pasta soba with green vegetables. Vegetarian dish - soba with zucchini, broccoli and green pea on ceramic bowl. Veggie food handmade bowl isolated on white background. Plant based bowl dining Crédito: Adobe Stock

Pela Chef Jéssica Sousa, do Pimenta Vegana

Ingredientes: 1 cenoura cortada em rodelas, 3 folhas de acelga em tiras, 6 ramos de brócolis, 1xc de soja em tiras, 1 cebola, 2 dentes de alho, 1 colher de sopa de gengibre ralado, sal, 1 Pimenta dedo de moça, 1/4 xc de shoyu, 1 ramo de cebolinha cortada em rodelas, 2 colheres de sopa de maisena, 2 colheres de sopa de gergelim, 4 colheres de sopa de óleo ou azeite, 1/2 pacote de macarrão para yakisoba.

Preparo: Refogue a cenoura e o brócolis até ficarem levemente macios. Coloque a cebola e o alho, refogue mais um pouco, acrescente a soja e a acelga. Reserve. Prepare a mistura do molho com shoyu e amido. Reserve. Cozinhe o macarrão deixando ainda firme, adicione na panela do refogado, frite de leve e adicione o molho, aguarde o molho ficar mais grosso. Finalize com cebolinha e gergelim.