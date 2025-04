O ESPIRITISMO E A FRATERNIDADE AOS ANIMAIS

Foto: Adobe Stock SÃO Francisco é o padroeiro dos animais

Os animais são seres inteligentes que têm sentimentos, sofrem, amam e vivem. Não apenas sobrevivem. A doutrina espírita reconhece que os animais possuem alma, embora em um estágio evolutivo diferente do ser humano. No espiritismo, Jesus deu a João Evangelista, um de seus apóstolos mais amorosos, a grande missão de representar o Evangelho na Idade Média, reencarnando-o como Francisco de Assis, para estender seu amor sobre os espíritos em fase anterior à humanidade, os animais e à Natureza, no plano espiritual.

São Francisco, que tornou-se o padroeiro dos animais, pregou o amor a tudo o que Deus criou, tratava os animais como irmãos e também pregava para eles. Por serem considerados os irmãos mais próximos do homem e as criaturas mais sofridas nos dias atuais, devemos dar seguimento à missão franciscana de protegê-los. Nenhum animal deve ser explorado, torturado, assassinado, abandonado ou sofrer maus tratos. Animal não é comida, nem objeto, nem escravo. A doutrina espírita traz um olhar para promover essa mudança, e provoca o espírita que a representa e a humanidade a compreenderem que o sofrimento de qualquer criatura de Deus importa, pois contraria as leis divinas que o Espiritismo promove.

O evangelho dos animais

Foto: Divulgação Livro psicografado por Sandra Calado, ditado pela Equipe Espiritual da Asseama

Livro psicografado por Sandra Calado, ditado pela Equipe Espiritual da Asseama, o primeiro centro espírita do mundo dedicado totalmente à espiritualidade dos animais. Aborda, de forma lúdica, a busca pela compreensão da força emocional entre animais e seus tutores, a partir de personagens que encontraram na Doutrina Espírita respostas sobre a alma animal, sua vida após a morte e reencarne, iluminando a consciência sobre os animais e sobre nós mesmos.

Violência animal nos rótulos

A Animal Equality Brasil expôs a crueldade da indústria contra os animais, na audiência pública "Rótulos Transparentes contra a Crueldade Animal" que debateu a rotulagem de produtos de origem animal — um direito básico do consumidor. Dois projetos de lei estão em tramitação com esse objetivo: o PL 223/2023, de autoria do deputado estadual @carlosgiannazioficial, que propõe a rotulagem no estado de SP; e o PL 784/2024, da deputada federal @proflucienecavalcante, leva essa proposta ao nível nacional.

Panqueca veg de banana

Foto: Adobe Stock Panqueca Veg de Banana

Pela nutri vegana Virgínia Albuquerque.

Ingredientes

1 banana

2 colheres de sopa de aveia

1 colher de chá de cacau

1 colher de chá de essência de baunilha

Preparo

Em um prato amasse a banana e misture bem todos os ingredientes Em uma panela antiaderente com um fio de óleo asse os dois lados Na própria frigideira vá modelando no formato redondo Cuidado ao virar para a panqueca não quebrar, espere assar bem de um lado para então assar o outro.