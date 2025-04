Comida vegana é cara? Conheça o veganismo popular;

Foto: Adobe Stock A base da alimentação vegetal já está presente na cultura alimentar brasileira

O veganismo não se resume a produtos caros ou receitas com ingredientes difíceis de encontrar. Trata-se de uma concepção ética e moral que defende o respeito a todas as espécies.



Segundo a nutri vegana Sara Ortins, especialista em nutrição vegetariana, o veganismo também é um movimento social e político que busca a libertação animal e propõe um modo de viver coerente com esses valores. Ele se articula com outras lutas por justiça social e precisa ser difundido de forma acessível e popular.

Sara reforça que o veganismo popular é um movimento que valoriza a alimentação de base vegetal vinda da feira, da terra e não da indústria ou de laboratórios. Está conectado ao fortalecimento da agricultura familiar, à reforma agrária, à agroecologia e à resistência contra o latifúndio, a grilagem de terras indígenas e a monocultura.

Também se alinha à luta dos povos originários, posicionando-se contra a bancada ruralista e em defesa da soberania e da autonomia alimentar.

O veganismo não precisa - e nem deve - ser elitizado. A base da alimentação vegetal já está presente na cultura alimentar brasileira: arroz, feijão, legumes, verduras e frutas, com a vantagem de serem mais saudáveis e acessíveis.

Comparando preços

Alimentos vegetais ricos em proteína como o feijão, por exemplo, geralmente custam menos e rendem mais do que produtos de origem animal após o preparo. A proteína texturizada de soja (PTS) é uma opção rica em aminoácidos essenciais, barata, prática, versátil e substitui a carne moída em diversas receitas como recheios, almôndegas, hambúrgueres e tortas. Sua durabilidade e facilidade de preparo a tornam um ingrediente coringa para quem busca uma alimentação vegetal nutritiva e econômica.

Pelo fim dos testes em animais

24 de abril é o dia mundial dedicado aos animais “laboratoriais”. Um momento para chamar a atenção da sociedade para as mortes silenciosas de muitos seres vivos que têm sentimentos e sofrem, torturados e mortos todos os dias em nome da ciência não ética, que despreza o uso de alternativas que já existem para pesquisa sem crueldade e com respeito aos animais.

Escondidinho de Soja

Pela nutri Sara Ortins.

Ingredientes

Purê de batata: 400g de batata inglesa ou 3 xc de batata inglesa cozida e amassada, 1 colher de chá de sal, 2 dentes de alho picados, 1/2 xc de cebola picada.

Recheio: 3 dentes de alho picados, 1/2 xc de chá de cebola picada, 1 e 1/2 xc de chá de proteína de soja texturizada hidratada e escorrida, 1 colher de sopa de suco de limão, 1 colher de chá de orégano, 1 pitada de cominho, 2 colheres de sopa de molho ou extrato de tomate, azeitonas picadas a gosto, 1/2 xc (de chá) de cheiro verde picado

Preparo

Cozinhe a batata amasse até virar uma pasta homogênea. Coloque um fio de óleo em uma panela em fogo médio, e refogue o alho e a cebola até ficarem dourados. Adicione a batata amassada e cozinhe até ficar homogêneo, mexendo sempre. Experimente, caso sentir necessidade, adicione mais sal.

Em uma panela em fogo médio com um fio de óleo, refogue o alho e a cebola. Acrescente a proteína de soja, o suco de limão, tempere com sal a gosto e refogue por cerca de 5 minutos. Tempere com os temperos secos que preferir, e misture.

Adicione as azeitonas, o molho de tomate, misture e acrescente o cheiro verde picado, misturando novamente.

Em uma travessa adicione a soja temperada e cubra com o purê de batata e está pronto. Se preferir pode levar ao forno para esquentar, cerca de 10 minutos antes de servir.