Galinhas poedeirase a exploraçãoda maternidade

Foto: Adobe Stock MAIS de 95% da produção de ovos vêm de galinhas confinadas

Assim como as mães humanas, as fêmeas de outras espécies animais têm instinto materno de amor, proteção e, no caso das galinhas, o instinto de chocar seus ovinhos. São animais domésticos com inteligência, sentimentos, cultivam amizades e a vida em família.

Mas, para as mamães fêmeas de animais que são exploradas em fazendas para fins comerciais não há felicidade no mês das mães. Apenas tortura, medo, depressão e dor. Mais de 95% da produção de ovos no Brasil vêm de galinhas poedeiras confinadas aos milhares em gaiolas minúsculas, sem espaço para abrir asas, caminhar, nem ciscar. Muitas acabam com pés deformados ou quebrados nos arames das gaiolas, ou adoecem e morrem e seus corpos entram em decomposição ali mesmo sem nem serem percebidas, ou têm suas cloacas inflamadas devido a tantos ovos que são provocadas a pôr.

Se os ovos separados para gerar novas galinhas gerarem pintinhos machos, eles serão triturados vivos, eletrocutados ou sufocados em sacos. Na indústria dos ovos, as mamães galinhas são meras máquina de produzir ovos. No final, quando não gerarem mais ovos, serão mortas sem piedade.

Glossário da dor

Omelete proteico de grão de bico e feijão Crédito: Adobe Stock

Debicagem é a prática comum de eliminação parcial do bico das galinhas poedeiras para melhorar o desempenho produtivo, reduzir o desperdício de ração e evitar o canibalismo e a bicagem de penas, provocados pelo stress ao qual são submetidas. É feita com lâmina quente entre 550 a 750 graus ou por cauterização, sem anestesia e, geralmente, quando ainda são filhotes.

Prolapso é a inflamação na qual os órgãos internos da galinha começam a sair do corpo pela cloaca ao botarem ovos. Isso acontece porque as galinhas poedeiras são estimuladas a gerar quase o dobro de ovos do que seria normal.

Precisamos comer ovo?

Existem muitas alternativas para se obter as proteínas presentes no ovo e, segundo a nutri Ale Luglio, as evidências são claras na ciência: o ovo é fonte de gorduras saturadas e colesterol, além de colina e carnitina que, ao serem ingeridas, impactam no aumento de TMAO (N-óxido de trimetilamina) no fígado, aumentando a chance de doenças cardiovasculares em 90%.

Omelete proteico de grão de bico e feijão

Pela Nutri vegana Sara Ortins.

Ingredientes: 4 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico, 100ml de água, 1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem, 1 concha média de feijão

Preparo: Misture a farinha de grão-de-bico com a água até formar uma "massa" macia. Esquente o óleo em uma panela. Coloque a "massa" e cozinhe como uma panqueca. Corte em fatias, e sirva com feijão.