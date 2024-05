Evandro escolhe Eudoro Santana e Guilherme Sampaio para coordenarem plano de governo

Foto: FERNANDA BARROS Eudoro Santana é presidente do PSB Ceará

O ex-deputado estadual Eudoro Santana foi escolhido por Evandro Leitão (PT) para ser o coordenador-geral do programa de governo na campanha a prefeito de Fortaleza. O deputado estadual em exercício e vereador licenciado Guilherme Sampaio (PT) será o coordenador-executivo.

Eudoro é presidente do PSB no Ceará. Guilherme preside o PT em Fortaleza.

Eudoro é o responsável pela formulação dos planos de governo do campo governista cearense há mais de uma década. Desde 2012, quando coordenou o programa do então candidato a prefeito Roberto Cláudio. Em 2014, cumpriu o mesmo papel da campanha a governador do filho, o hoje ministro da Educação Camilo Santana (PT). Em 2020, coordenou o programa do hoje prefeito José Sarto (PDT), que tentará a reeleição e será adversário de Evandro.

À frente do marketing da campanha estará Karla Cury, que trabalhou na campanha do prefeito Sarto em 2020.