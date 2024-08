O fator Lula

Foto: FCO FONTENELE Camilo, Lula e Elmano na visita do presidente ao Ceará, em junho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega hoje a Fortaleza para uma agenda administrativa criada para se moldar à agenda política. Será a estrela, neste sábado, 3, da convenção que oficializará Evandro Leitão (PT) como candidato a prefeito. A receita é a mesma aplicada com sucesso além do esperado em 2022, para eleger Elmano de Freitas (PT) governador. Soma Lula ao apoio de Camilo Santana (PT) e agora do próprio Elmano.

O PDT fez manifestações públicas contra a participação de Lula na campanha de Evandro. Argumentou a aliança nacional, o apoio do PDT ao Governo Federal, o fato de ser a principal prefeitura pedetista no País. Ao mesmo tempo, o prefeito José Sarto (PDT), candidato à reeleição, desdenhou. Disse que Lula é freguês do grupo em Fortaleza e, segundo ele, vai perder de novo.

Freguesia?

Sarto citou, e tem razão que Lula sofreu derrotas nas últimas três eleições em Fortaleza, vencidas por Roberto Cláudio e pelo atual prefeito. De fato, em 2012 e 2016, o hoje presidente visitou a Capital em campanha pelas candidaturas do PT, e não deu resultado. Em 2020, na pandemia, ele não apareceu, mas gravou para a campanha petista. Perdeu.

Mais para trás, em 2004 e 2008, ele não se envolveu na campanha. Em ambas era presidente. Na primeira, o candidato do Governo Federal era Inácio Arruda (PCdoB). Na segunda. com divisão da base aliada, Lula não fez campanha.

A última vez em que Lula apoiou explicitamente uma campanha vitoriosa à Prefeitura de Fortaleza foi com Maria Luiza Fontenele, em 1985. Ganhou sem que (quase) ninguém esperasse.

Postura do PT no governo mudou

Freguês ou não, Lula é absolutamente central para a candidatura de Evandro. Sobre a queixa pedetista, é fato que há postura diferente dos governos petistas em relação à primeira passagem pelo poder. Em 2004 e 2008, com divisão da base na Capital, Lula não fez campanha em Fortaleza. Em 2012, Dilma Rousseff (PT) era presidente e, também com a base rachada, tampouco apareceu. Lula sim, esteve na campanha de Elmano de Freitas a prefeito. Mas, a presidente, não. A saber qual tipo de impacto a iniciativa pode ter no apoio do PDT ao Governo Federal. Ao menos conversas enérgicas devem haver.

A soberania é do povo

A situação venezuelana é absurda. A eleição realizada foi obscura, conduzida nas sombras, de maneira que não é aceitável em democracia alguma. Ninguém aceitaria a derrota de um candidato num processo cujo resultado é tão opaco. Um argumento reivindicado por Nicolás Maduro contra a reação internacional, e também usado por quem defende o reconhecimento do resultado, é de respeito à soberania da Venezuela. A soberania é do povo, não é do governo. Em democracias, governos não são soberanos. E, a forma escamoteada como o resultado eleitoral é divulgado coloca em muita dúvida o respeito à soberania popular. A comunidade internacional não tem o direito de ignorar essa situação, sob pena de ser cúmplice de autoritarismo e opressão.

Os progressistas que se abraçam a essas práticas associam a esquerda às práticas mais retrógradas.