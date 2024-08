Quem assume o papel de bater

Foto: FÁBIO LIMA EVANDRO e Elmano na convenção de sábado

Na convenção do PDT, no domingo, 28 de julho, o prefeito José Sarto bateu forte em três adversários: Evandro Leitão (PT) — “covarde” —, Capitão Wagner (União Brasil) — “capitão dos motins” — e André Fernandes (PL) — que “conhece mais a anatomia humana do que os bairros de Fortaleza”. No último sábado, na convenção do PT, Evandro fez críticas à situação da saúde, à sujeira nas ruas e à taxa do lixo. Mas, os ataques com CPF ficaram para o governador Elmano de Freitas (PT).

Bateu em Sarto — gente mais preocupada em fazer briga política que em fazer benefício para o povo —, Fernandes — “Qual benefício que o (Jair) Bolsonaro fez em Fortaleza? É zero, é zero” — e Wagner — “Gente que apoiava esse presidente (Bolsonaro) contra a vacina no período da Covid, contra o governador Camilo comprar um hospital para atender o povo”.

É comum, ou era, candidatos começarem a campanha de forma mais morna, propositiva, e se tornarem mais agressivos quando vão mal nas pesquisas. Não sei se sinal dos novos tempos, a disputa em Fortaleza já começa com declarações duras. Além disso, normalmente a oposição parte para o ataque. Mas, os discursos mais agressivos têm sido das campanhas apoiadas pelas máquinas.

Buscar o governador

Capitão Wagner e o senador Eduardo Girão (Novo) são oposição. O segundo, principalmente, bate duro no PT. E o primeiro foi alvo de Elmano. Mas, nas convenções, Tanto Wagner quanto Girão disseram que, se eleitos, buscarão o governador por apoio ao Município. É o papel deles. E o de Elmano é atender.

Alvos preferenciais

Elenquei acima os ataques mais duros feitos aos adversários nas convenções, na ordem em que foram feitos. Sarto bateu mais duro, por mais tempo e com mais ênfase em Evandro. Elmano fez o mesmo em relação ao prefeito. As duas candidaturas das máquinas miram preferencialmente uma a outra.

Palanque

O palanque de Waldemir Catanho (PT) em Caucaia conseguiu o feito de colocar Luizianne Lins no mesmo palanque de Camilo Santana e Evandro Leitão. Todos são do PT, mas Luizianne não disfarça a contrariedade com o processo que escolheu Evandro como candidato do PT a prefeito. E Camilo é hoje o principal líder do partido no Estado.

Os nãos e o sim

Interessante que Catanho poderia ter sido candidato a prefeito de Fortaleza em 2012. Era tido como preferido de Luizianne para sucedê-la. Não foi por que não quis. O escolhido acabou sendo Elmano. Em 2022, Catanho chegou a se colocar como pré-candidato a deputado estadual, mas acabou não concorrendo.

Neste ano, topou uma candidatura em Caucaia, município onde a política não é simples nem fácil. E uma eleição que se prenuncia muito disputada.

Palavrório

Durante os eventos oficiais da visita de Lula (PT), na sexta-feira, em dado momento o ministro Camilo Santana apresentou alguns slides e fez rápida explicação sobre o que era aquele evento. Uma bem-vinda intervenção numa visita presidencial, Pode parecer obviedade, mas os eventos presidenciais custam uma nota em estrutura, passagens aéreas, diárias, um batalhão de gente mobilizada. E costumam se resumir a discursos meramente políticos e sem conteúdo a respeito da política pública. A própria visita de Lula ao Pecém, pela manhã, foi exemplo desse vazio de conteúdo técnico. Vem assim de muito tempo. Bolsonaro visitou o Ceará em 2022 para lançar a “Força Tarefa das Águas”. Assisti à solenidade inteira e até hoje não sei que força-tarefa era essa.