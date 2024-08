Diferenças e semelhanças em como são vistos Cid e Ciro Gomes

Foto: Divulgação/Twitter Ciro Gomes CID GOMES e Ciro Gomes estão afastados politicamente

Caucaia e Juazeiro do Norte são os dois maiores municípios do Ceará depois da Capital. O instituto AtlasIntel divulgou pesquisas em ambos, que oferece panorama de dois importantes polos do Ceará. Um dos dados que me chamaram atenção se refere à imagem dos irmãos Cid Gomes (PSB) e Ciro Gomes (PDT) após o rompimento.

Em Juazeiro do Norte, há clara distinção entre eles. A imagem de Cid é bem mais favorável. Positiva para 52% e negativa para 26%. Já a de Ciro é positiva para 30% e negativa para 54%.

Já em Caucaia, a imagem dos dois irmãos tem números muito próximos, dentro da margem de erro. A de Ciro é positiva para 41% e negativa para 39%, índices quase idênticos. A de Cid é positiva para 39% e negativa para 42%.

O que pode atrapalhar Glêdson

O prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) lidera com alguma margem a pesquisa AtlasIntel para prefeito de Juazeiro do Norte, mas chama atenção a força eleitoral de Camilo Santana (PT). Para 80% a imagem é positiva e para 16%, negativa. Essa força política no Cariri, onde tem base eleitoral, pode ser impulso grande para Fernando Santana (PT).

O que pode atrapalhar Fernando Santana

Sobre a imagem dos candidatos, a de Glêdson é positiva para 58% e negativa para 36%. Santana tem imagem positiva para 40% e negativa para 52%. Isso é um problema para o petista. Ele está 16 pontos atrás de Glêdson em intenção de votos, mas esse não é o maior problema para ele. Há uma campanha inteira pela frente. Mas, se não reverter os 52% de imagem negativa, não tem como ser eleito.

Problema para Catanho

Em Caucaia, também pela pesquisa AtlasIntel, Waldemir Catanho (PT) tem resultado até surpreendente em intenções de voto. O candidato não tem história política no Município. Precisa da força dos padrinhos. Tem o ministro Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas e o presidente Lula, todos do PT. E ainda a deputada federal Luizianne Lins. Um potencial problema é a associação ao prefeito Vitor Valim (PSB). O atual chefe do Poder Executivo o apoia, mas tem hoje imagem muito desgastada. Positiva para 21%, negativa para 63%. A gestão é considerada ótima ou boa por 12%. É ruim ou péssima para 63%.

Os debates do Cariri

O debate entre os candidatos a prefeito de Crato, realizado na quarta-feira pela rádio O POVO CBN Cariri, teve tom diferente da véspera, quando se confrontaram os candidatos a prefeito de Barbalha. Em Crato, o tom foi menos agressivo, embora tenha havido muitas e insistentes críticas mútuas. Uma das polêmicas foi sobre a taxa do lixo, tema recorrente em eleições municipais.

A vez de Juazeiro

Nesta quinta-feira, o debate será em Juazeiro do Norte.Às 17 horas, pela rádio O POVO CBN Cariri e nas mídias sociais do O POVO.