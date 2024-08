Pesquisa não é pra soltar rojão nem arrancar os cabelos

Foto: FERNANDA BARROS Paço Municipal, onde todos querem chegar e Sarto quer ficar

A pesquisa Datafolha em Fortaleza não é para ninguém ficar numa euforia esfuziante nem entrar em depressão. O cenário está bem aberto, mais do que em junho. As oscilações foram até o limite da margem de erro — caso de José Sarto (PDT), que avançou 4 pontos. Os quatro primeiros colocados têm boas notícias e nenhum pode ser descartado.

Tendências de hoje

Se o Datafolha conseguiu captar com precisão o real sentimento do eleitor de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) estaria no segundo turno se a eleição fosse hoje. (Sempre bom lembrar: não é. Pesquisa não é futurologia e não diz agora o que o eleitor fará em outubro. Não é essa a ideia.)

Porém, a pesquisa não dá certeza se Wagner (com 29%) estaria no segundo turno em primeiro ou em segundo. Há possibilidade estatística de ele ir para o segundo turno atrás de José Sarto (PDT), devido à margem de erro.

Porém, o Datafolha não assegura que Sarto (com 23%) estaria no segundo turno. A margem de erro é de 4 pontos. Ele tanto pode ser até primeiro, quanto ficar em terceiro, atrás de André Fernandes (PL), que tem 16%.

Ritmo de Evandro

Evandro Leitão (PT) tem 10%. Subiu 2 pontos desde junho, mas não reduziu a diferença para quem está à frente, porque André Fernandes, com 6 pontos a mais, Menos ainda para Sarto, que subiu 4. Para quem vem mais atrás, a necessidade de crescer é mais urgente. A posição não é confortável. Mas, para quem terá um latifúndio no horário eleitoral, com cinco minutos, o ritmo lento de avanço agora pode ser compensado quando setembro chegar.

Situações

A boa notícia para Wagner é o fato de seguir na liderança. Mas, tem oscilação negativa. Poderia ser mais grave, com Fernandes disputando eleitorado na mesma redondeza ideológica.

Sarto talvez seja quem mais tem a comemorar. Foi o maior crescimento, 4 pontos, no limite da margem de erro. Empatou tecnicamente na liderança.

André e Evandro oscilaram para cima. Para entrarem de vez na disputa, precisam crescer mais aceleradamente. Mas ao menos sobem.

Fernandes e a espontânea

A pesquisa espontânea tem nível ainda muito elevado de indecisos. Foram 61% que disseram não saber em quem votar sem ver a lista de candidatos. Dos que já têm a escolha definida, há cenário bem embolado. Fernandes com 10%, Wagner com 9%, Sarto com 8%. Evandro aparece com 4%.

É empate técnico bem caracterizado. Mas, chama atenção, no resultado numérico, Fernandes ter um ponto a mais que Wagner e dois a mais que Sarto, diferentemente da estimulada.

Isso pode ser explicado pelo perfil do eleitor bolsonarista. Pode-se discutir a qualidade da informação, mas ninguém no Brasil de hoje, em média, consome tanto conteúdo sobre política quanto os bolsonaristas. Essa informação sobre quem é o candidato de Jair Bolsonaro (PL) em Fortaleza circula rápido e muito nas redes desse campo político. Como foi a esquerda décadas atrás, esse eleitor de direita é hoje — repito, na média — o mais politizado.