Calma com as pesquisas, pessoal

Foto: Samuel Setubal Wagner lidera praticamente todas as pesquisas, isolado ou em empate técnico, mas vê adversários se aproximarem

A semana política cearense promete, com duas pesquisas importantes. A partir de quarta-feira, 9, estará liberada a divulgação da pesquisa Quaest, contratada pela TV Verdes Mares. Na sexta-feira, será divulgada a pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO. Nessa segunda-feira, 9, saiu a pesquisa do instituto Paraná.

Os comitês, particularmente desde o início de setembro, dão sinais de aumento do nervosismo. Daqui para 6 de outubro, a tendência é apenas piorar. As pesquisas não dão tranquilidade a nenhum deles. Não é possível afirmar que nenhum dos quatro — André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) — está assegurado no segundo turno. Tampouco que está fora. O fato de haver pesquisas com diferentes sinais — notadamente a Atlas, contratada pelo Focus — eleva bastante a tensão, devido à insegurança. O Atlas tem trazido números diferentes dos demais institutos, em vários lugares, por razões que já apontei aqui. E tem acertado bastante.

Os candidatos do G4 têm números internos. As campanhas não esperam sair pesquisas públicas para ter diagnóstico do cenário eleitoral. O monitoramento é feito até dia a dia, com muito mais questionários aplicados. Tendências são captadas rapidamente. O problema, ou a virtude, das pesquisas públicas não é o que eles descobrem. É o efeito da divulgação.

Os números desta semana serão os primeiros de Datafolha e Quaest após o efeito do horário eleitoral. São pesquisas importantes. Porém, ainda não são tendências absolutas. Uma candidatura que não sobe ou não cai não significa que não ira pra cima nem pra baixo. Daqui a uns dez dias creio que as pesquisas trarão tendências mais concretas para o desfecho do primeiro turno. O que quer que venha esta semana não é motivo para ninguém arrancar os cabelos. Talvez na semana que vem.

Movimentos e situações

A pesquisa Paraná, contratada por DON7 Media, traz mais ou menos o que tem sido a tônica dos vários institutos, exceção feita à AtlasIntel. Capitão Wagner (União Brasil) é líder isolado. Há tríplice empate técnico na segunda colocação, com José Sarto (PDT), André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), nesta ordem. Por esse panorama, a pesquisa pode parecer melhor para Wagner e pior para Evandro.

Obviamente, todos queriam estar na situação do Capitão. Mas, o petista talvez seja para quem a pesquisa é mais favorável. Explico.

Na pesquisa Paraná de julho, Wagner tinha 33%. Em agosto, foi para 31,3%. Agora, 28,5%. Oscilações seguidas para baixo.

Sarto tinha 18,3% em julho, foi para 20,1% em agosto e agora tem 18,8%. Oscilou para cima e para baixo.

André Fernandes aparecia com 15,1% em julho, foi a 16,4% em agosto e, agora em setembro, foi a 17,4%. Uma sequência de suaves oscilações positivas.

Já Evandro tinha 9,4% em julho, 10% em agosto e agora foi a 15,9%. Entre as duas pesquisas anteriores, movimento quase imperceptível. Mas, desde o mês passado, cresceu um tanto além da margem de erro.

Girão apresentava 5,5% em julho, 4,8% em agosto e agora, 3%. Sequência de oscilações para baixo. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. Foram ouvidos 800 eleitores de 5 a 8 de setembro.

A conferir se Quaest e Datafolha confirma o que tem sido apresentado como tendência em outros institutos, de algum avanço de Evandro e Fernandes.