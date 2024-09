Cariri em ebulição política

Foto: FCO FONTENELE CRATO tem acirrada disputa eleitoral

Duas pesquisas eleitorais divulgadas na quinta-feira, 19, colocaram em polvorosa o cenário eleitoral no Cariri. De manhã, a rádio O POVO CBN Cariri divulgou pesquisa Atlas sobre a eleição no Crato. À noite, pesquisa Ipec em Juazeiro do Norte foi divulgada pela TV Verdes Mares.

No Crato, o candidato de oposição, Dr. Aloísio (União Brasil), lidera contra André Barreto (PT), candidato do atual prefeito Zé Ailton Brasil (PT).

Em Juazeiro, o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) caiu e o opositor Fernando Santana (PT) cresceu e empatou tecnicamente com ele. As candidaturas de situação nos dois maiores municípios caririenses é complicada.

Os cenários nos dois municípios estão embolados. A pesquisa AtlasIntel divulgada pela CBN Cariri é a única pesquisa pública até aqui sobre a disputa no Município. Impossível saber qual a tendência.

Aloísio tem 48,8% e Barreto, 41,6%. A mais de duas semanas até a eleição, nada está decidido. A pesquisa mostra uma dificuldade para o candidato do prefeito: a desaprovação à administração municipal é maior que a aprovação.

Porém, a pesquisa também mostra a força do presidente Lula (PT) como cabo eleitoral. Concorrendo com apoio do partido de Jair Bolsonaro (PL), Aloísio pode ter como obstáculo a rejeição muito significativa ao ex-presidente.

André Barreto tem a favor dele a maior aliança eleitoral formada no Ceará, com nada menos que 17 partidos.

Já em Juazeiro do Norte, a sequência de pesquisas permite ver que a vantagem inicial do prefeito Glêdson está em queda franca. O Município tem histórico de não reeleger prefeitos e o atual gestor tenta romper esse histórico. Mas, também tem contra si a popularidade de Lula e, ainda mais, do ministro Camilo Santana (PT), que é da região e está entrando de férias para ir para a linha de frente das campanhas.

Uma política que Fortaleza deveria copiar

O Ceará atravessa a época do chamado B-R-O-Bró. São os quatro últimos meses do ano, terminados na sigla “bro”. É o período mais quente do ano, quando passa o ponto máximo da temporada de ventos e a quadra chuvosa ainda não começa, Em épocas como essa, bem que a Prefeitura poderia se inspirar em política adotada em São Paulo nos seis dias mais quentes. Quando a temperatura fica acima de 32º, a prefeitura paulistana realiza distribuição de água, além de sucos, frutas e bonés. São instalados bebedouros com água liberada, inclusive para animais de estimação. Uma preocupação particular na política são pessoas em condição de vulnerabilidade, como quem está em situação de rua, para quem a falta de hidratação é mais comum. Porém, é uma necessidade para todo mundo que está pelas ruas.

No Ceará, a temporada de calor dura o ano inteiro. Política de hidratação é investimento em saúde. A Prefeitura instalou um equipamento que é até interessante como ação complementar, os xiringadores. Mas são ainda muito poucos. O POVO mostrou que alguns estão desmantelados. A distribuição de água a partir de determinado nível de calor seria uma contribuição e tanto para a qualidade de vida.

Poderia ser uma boa parceria entre prefeituras e Cagece, a distribuição de água em dias de calor. A companhia, afinal, recebe concessão dos serviços de água e esgoto — em Fortaleza e outros municípios. Fica a ideia para quem estiver na Prefeitura no ano que vem.