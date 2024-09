Dá para inverter tendências na eleição em Fortaleza?

Foto: FERNANDA BARROS ENTRADA do Paço Municipal de Fortaleza, objetivo dos candidatos

Na pesquisa Datafolha sobre a eleição em Fortaleza, o maior problema para Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT) não são os números. É fato, pela primeira vez na série de pesquisas do instituto, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) lideram isoladamente na briga para chegar ao segundo turno. Há uma vantagem, mas ela não é folgada.

Faltam dez dias até a eleição. A diferença entre André, com 27%, e Sarto, com 15%, é de 12 pontos percentuais. Está longe de ser uma diferença impossível de ser revertida, ainda mais para o candidato que está no cargo de prefeito. A política registra reviravoltas muito maiores e mais improváveis.

Entre os 25% de Evandro e os 17% de Wagner, são 8 pontos. Oscilações na margem de erro seriam suficientes para deixá-los tecnicamente empatados.

De Sarto para Evandro, a diferença é de 10 pontos. Seria necessário tirar um ponto por dia até a eleição. Bastante plausível para um candidato em ascensão.

O problema de Sarto é que, na pesquisa, quem está em ascensão é Evandro. Subiu 6 pontos, mesmo percentual que Wagner caiu. O prefeito teve variação negativa de 3.

O maior indicativo de que André e Evandro podem fazer o segundo turno não é eles estarem isolados na liderança. É o fato de eles se movimentarem para cima e os demais, para baixo.

Há algum fato novo, algum elemento que os candidatos de União Brasil e PDT possam acionar para reverter a maré? Na Prefeitura, Sarto talvez tenha mais condições para isso. Não é fácil nem simples para nenhum deles. Ainda mais tendo menos tempo que os dois líderes.

Porém, há sabatinas, debates pela frente. É o momento em que o eleitor presta mais atenção nos candidatos e solidifica a decisão de voto. O primeiro turno não está decidido, mas há uma tendência.

Ritmo da mudança

Desde a primeira pesquisa após o período oficial de campanha, André Fernandes subiu 11 pontos percentuais. Evandro Leitão avançou 15 pontos nas três rodadas de pesquisa desde então — do quarteto, ele largava mais atrás. Capitão Wagner caiu 12 pontos no mesmo período. José Sarto perdeu 8 pontos.

Entre a pesquisa de 20 e 21 de agosto e a de 11 a 13 de setembro, André subiu 9 pontos. Já em relação à pesquisa mais recente, feita entre 23 e 24 de setembro, oscilou positivamente 2 pontos percentuais. O indicativo da pesquisa é de que os recentes e intensos ataques contra o candidato do PL frearam o ritmo do crescimento, mas não o interromperam.

Evandro subiu 9 pontos entre a pesquisa de agosto e a da primeira quinzena de setembro. Desde então, ganhou 6 pontos. Da rodada anterior para cá, foi quem manteve maior ritmo de crescimento. Nos últimos dias, passou a ser alvo de ofensiva mais incisiva de Sarto.

Os 12 pontos que Wagner caiu se dividiram igualmente nas duas últimas rodadas. Caiu 6 antes e mais 6 agora.

O declínio de Sarto aparentemente já foi mais acelerado. Primeiro, caiu 5 pontos. Na rodada mais recente, teve variação negativa de 3 pontos.

Alta da rejeição



Wagner tem batido mais em André, na busca pelo voto de direita. Aparentemente, tem tido efeito tanto contra um quanto contra o outro. André diminuiu o ritmo de crescimento. Wagner seguiu em queda. A rejeição de ambos subiu igualmente: 6 pontos. A de Wagner já era maior que a do candidato do PL e atingiu 38%. A de André chegou a 34%.