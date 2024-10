André Fernandes já ganhou

Foto: Samuel Setubal André Fernandes aparece na liderança em pesquisas

Pode perder, mas André Fernandes (PL) é, dos candidatos a prefeito de Fortaleza, quem já ganhou politicamente. Dos mais bem posicionados em pesquisas de intenção de voto, outros três têm muito a ganhar e, tanto quanto ou até mais, também a perder. Fernandes talvez já esteja no lucro, salvo se o cenário mudar demais nesses momentos finais ou se as urnas mostrarem algo muito diferente do que mostram todas as pesquisas. Algo que nunca se pode descartar, mas que parece improvável. André pode até não ir ao segundo turno, é um cenário factível pelas pesquisas. Mas, ter votação que seja um fiasco me parece pouco plausível.

Perdas e ganhos para Sarto

O prefeito José Sarto (PDT) tem muito a perder. Se for reeleito, será uma vitória contundente, para reafirmar a relevância do grupo, combalido após a derrota eleitoral de 2022 e a debandada puxada por Cid Gomes, hoje no PSB. Em caso de derrota, o PDT terá ameaçadíssimo o status de força competitiva na política estadual.

Perdas e ganhos para Evandro e o camilismo

Evandro Leitão (PT) tem muito a ganhar, mas a candidatura tem riscos para ele e para o grupo. Uma vitória seria uma sinalização muito forte para a eleição estadual de 2026. A busca é por derrotar desde agora os potenciais adversários, no espaço onde podem ser mais competitivos. A competitividade de qualquer força de oposição estadual passa quase que necessariamente pela força — hegemonia, se possível — na Capital. Uma eleição de Evandro seria vitória não dos aliados, mas do camilismo raiz.

Para Evandro, vencer é consolidar a posição na mesa principal da política cearense. Peça crucial na movimentação que implodiu o PDT e elegeu Elmano de Freitas (PT) governador, o presidente da Assembleia Legislativa se torna protagonista. Porém, em caso de derrota, os planos políticos voltam muitas casas. A própria influência na sucessão no Poder Legislativo é afetada.

Quanto ao grupo, uma eventual derrota pode significar a quebra da aura de invencibilidade do camilismo. Uma lembrança: em 1992, o grupo do Cambeba, liderado por Tasso Jereissati, vinha de eleger governador em 1986 e 1990 e, no meio, elegeu prefeito da Capital em 1988. A eleição avassaladora de Antônio Cambraia, em 1º turno, fez o grupo conhecer a primeira derrota. E nunca mais venceu na Capital.

Perdas e ganhos para Wagner

Para Capitão Wagner (União Brasil), a vitória é a chegada ao poder de quem, há mais de uma década, tem sido a principal personagem da oposição na política cearense — sem contar quem era governo, muda de lado, depois volta a ser governo. Porém, está na quarta eleição majoritária. A quarta derrota pode ser uma marca difícil. Wagner é jovem. Para a política, 45 anos é a infância. Mas, pode tornar difícil o caminho em busca de espaços mais amplos. O maior problema para ele talvez seja a ameaça de perder a hegemonia na direita para André Fernandes.

O espaço de André

O que Fernandes já ganhou não é a Prefeitura. A não ser que tenha um percentual de, sei lá, metade do que apontam as pesquisas, ele sai da eleição significativamente maior do que entrou. E pode ter a hegemonia no campo da direita, mesmo se não virar prefeito. Se vencer, é provável que seja o bolsonarista raiz no comando de maior prefeitura no País.