Definição nos últimos dias

Foto: Samuel Setubal Ponte na Barra do Ceará entre Fortaleza e Caucaia, municípios com disputas parelhas

Faltam três dias até a eleição, tempo curto em que costuma acontecer de tudo. Coisas de fazer corar a estátua de Padre Cícero no Horto. Não subestimo a dinâmica dos dias finais de campanha, quando as coisas são resolvidas e mudanças ocorrem em alta velocidade. Pelos números conhecidos de pesquisas, nos maiores municípios do Ceará, as disputas serão muito parelhas.

Panorama na Capital

Em Fortaleza, os institutos em geral indicam uma tendência favorável a André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). Mas, nada conclusivo. Ambos cresceram bastante, mas, nos levantamentos mais recentes, há indicativos de certa estabilidade. As movimentações mais bruscas vinham se tornando escassas.

Pesquisas dos institutos que vêm tendo melhores resultados sairão apenas no sábado. Podem mostrar algo diferente. Nesta quinta-feira, 3, será o último debate, que pode ter algum impacto. A esta altura, um ponto para lá ou dois para cá podem significar muita coisa.

O prefeito José Sarto (PDT) teve um momento mais crítico. Se não contornasse, estaria fora do páreo. Aparentemente, conseguiu estancar a queda. Com isso, evitou a possível debandada de vereadores, potencialmente fatal para ele. Chega aos dias finais com números que permitem dizer que, num impulso final, tem chances de estar no segundo turno.

Capitão Wagner (União Brasil) viveu também momento de baixas. Mas, chegou ao momento decisivo com percentual que permite a ele também estar com chances na briga.

Caucaia e Juazeiro do Norte

Caucaia é o segundo maior município do Ceará. Tem quatro candidaturas com relevância eleitoral e um cenário com influência de muitas forças de peso estadual. O terceiro maior município é Juazeiro do Norte. O maior do Interior. Pesquisa AtlasIntel divulgada pela rádio O POVO CBN Cariri mostrou queda do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos), crescimento de Fernando Santana (PT) e empate técnico entre os dois.

Glêdson caiu 4,4 pontos. Fernando cresceu 7,9. O intervalo entre uma pesquisa e outra é de quase um mês e meio. Não é possível saber se o quadro está mudando rápido e se há deslocamento frenético de intenções de voto. O quadro é imprevisível.

Sobral e Crato

O quarto maior município é Maracanaú, sobre o qual não vi pesquisas. A seguir na lista das maiores populações do Ceará está Sobral. Uma disputa tanto equilibrada quanto violenta. Está em jogo não apenas o poder objetivo, mas um símbolo para um dos alicerces do governismo estadual.

O sexto maior município é Crato. Está lá formada a maior aliança política do Ceará. Houve intervenções estaduais para formação da chapa de situação. As tribulações aparentemente contribuíram para um cenário acirrado. O ministro Camilo Santana (PT) está jogando pesado na disputa no Município.

A oposição está unida em Juazeiro do Norte, Sobral e Crato. Claro que Fortaleza é a joia da coroa para qualquer força política, mas a eventual vitória contra a aliança PT-PSB em qualquer dos três municípios será repleta de significado e um emblema contra a esmagadora maioria que o governismo estadual terá nas prefeituras.