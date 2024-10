A vitória do governismo e as vitórias da oposição nas prefeituras pelo Ceará

Foto: Luiz Queiroz/campanha Izolda Cela/Divulgação PSB de Cid Gomes venceu em mais prefeituras e teve derrota mais emblemática, em Sobral

O governismo venceu as eleições para prefeituras no Ceará. Sempre vence. Aliás, já tinha vencido antes da eleição. Em muitos lugares, os dois lados eram aliados do Governo do Estado. Governistas, então, venceram e perderam. O governador Elmano de Freitas (PT) estava preocupado em não criar problemas para a aliança estadual por causa de sequelas municipais. Não conseguiu em todo lugar. Mas, somados, os dois maiores partidos governistas — PSB e PT — somam 111 prefeituras.

Incluídos os outros dos principais partidos governistas — PSD de Domingos Filho, Republicanos de Chiquinho Feitosa, Progressistas de Zezinho Albuquerque e MDB de Eunício Oliveira — as forças do governismo abrangem 162 das 184 prefeituras.

Disputas que restam

Há ainda duas prefeituras em disputa. Caucaia, com PSD e PT, terá um prefeito governista. Em Fortaleza, o governista PT tenta impedir o bolsonarista PL de conseguir sua única prefeitura do Ceará — logo a maior.

Oposição nas prefeituras

Os partidos de oposição conquistaram 12 prefeituras. O PDT tem 5, o União Brasil mais 5 e o PSDB, 2.

Há ainda o PRD, partido que pode se agrupar tanto com o bolsonarismo como com o PT. Tem entre os líderes o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, e o deputado federal Júnior Mano. Ambos do PL, mas têm no PRD um canal para não ficarem presos ao bolsonarismo da cúpula do próprio partido, e terem interlocução com o Governo do Estado, imprescindível para líderes municipais pelo Estado.

Para além dos partidos

Restam três prefeituras de Podemos e Solidariedade, partidos da esfera governista.

Olhar sob o prisma partidário não explica tudo. Do Podemos vem a maior vitória da oposição até agora, de Glêdson Bezerra, de Juazeiro do Norte. A outra é Roberta Cardoso, de Aracati, candidata do prefeito Bismarck Maia, governista-cidista.

Um dos principais prefeitos do União Brasil é Roberto Pessoa, de Maracanaú, aliado do Governo do Estado e que teve apoio do PT, assim como Larissa Camurça, de Pacatuba. A emblemática vitória oposicionista do União Brasil foi de Oscar Rodrigues, em Sobral, contra os Ferreira Gomes.

Tanto Glêdson como Oscar, expoentes das vitórias de oposição no sul e no norte do Estado, já fizeram acenos ao governador.

Símbolos

A oposição não tem — nunca teve — condições de disputar numericamente as prefeituras do Ceará. Mas, consegue brigar, e alcançar vitórias, em alguns lugares emblemáticos. Neste ano, venceu na maior cidade do sul do Estado e a maior de todo o Interior — Juazeiro do Norte. Venceu na maior do norte, Sobral. Na maior do Centro-Sul, Iguatu. E pode vencer na Capital. Se o PT ganha Fortaleza, a base governista terá ido bem. Se perder, o saldo daquilo que houve de disputas mais significativas terá sido ruim.