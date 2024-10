Roberto Cláudio, o homem-bomba

Foto: João Filho Tavares Ex-prefeito Roberto Claudio (PDT)

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) é talvez a mais significativa declaração de voto do 2º turno em Fortaleza até aqui. A adesão a André Fernandes (PL) tem um nível de surpresa. A posição de Roberto é fundamentalmente anti-PT. Ele gastou 234 palavras para explicar o porquê de ser contra o PT e 16 não é nem para explicar, mas para informar que votará em André Fernandes (PL).

Roberto Cláudio constatou em 2022 que não terá espaço político ao lado do PT. Se, naquele ano, Ciro Gomes (PDT) fez uma encabulada declaração de apoio a Lula (PT) contra Jair Bolsonaro (PL), o ex-prefeito coloca os petistas na frente na fila de inimigos. Não há ninguém que ele queira mais derrotar.

Ele busca afastar o debate sobre nacionalização. Não trata como PT contra bolsonarismo. É André Fernandes contra Evandro Leitão (PT). Aliás, André contra Camilo Santana (PT).

Ele salienta críticas administrativas ao PT em Fortaleza e, hoje, no Governo do Estado. Mas, o fundamento para entender a posição é a crítica à “arrogante e soberba hegemonia política e administrativa, marcada pela perseguição e tentativa de destruição da reputação de instituições e pessoas que não se submetem a esse projeto”.

Para André Fernandes, é um monumental apoio. O campo bolsonarista tem dificuldade de conseguir maioria em Fortaleza, embora seja forte e barulhento há muito tempo e hoje mais que nunca. A campanha de Evandro, desde o primeiro turno, contava em ir ao segundo turno contra o PL e derrotá-lo com esse instrumento. Mas, talvez não contasse com essa novidade.

Roberto Cláudio não desembarca só. A base política que se organiza em torno dele já aderiu a Fernandes. Se a força da máquina entrar, ao menos parcialmente, a favor de André, pode dar a ele a maioria até hoje não alcançada.

A questão é saber se o eleitor de Roberto Cláudio irá seguir a orientação ou deixar para trás o político. O ex-prefeito construiu a trajetória num campo de centro-esquerda. Quando se elegeu prefeito, foi já ali o inimigo do PT, muito criticado por muito tempo, tratado como o que há de mais retrógrado. Mas, a gestão inovadora e de resultado convenceu muitos críticos. Foi uma administração que deixou marcas importantes e avançadas na cidade. Com isso ganhou respeito.

O que é curioso é que André Fernandes faz campanha com objetivo de desfazer algumas das marcas de Roberto Cláudio. Quer acabar com ciclofaixas, com a Agência de Fiscalização, afrouxar o rigor na regulação do trânsito — uma das conquistas do período RC-Sarto foi a redução das mortes no trânsito.

Para André Fernandes, é uma declaração de voto com potencial de dar a ele a vitória. Uma grande conquista. Para Roberto Cláudio, é um risco político enorme. É o passo mais arriscado em 18 anos de política. Mesmo se André for vencedor, tenho dúvidas se é um ganho político. No caso de vitória do PL, sem dúvida poderá ter espaços generosos e importantes na Prefeitura, mas não sei se é isso que ele quer. Nem na gestão Sarto parecia ser. Mas, os tempos agora são outros, e a realidade também.

O que ficará difícil para a compreensão do eleitor mais afeito à política é entender se essa “arrogante, soberba e perseguidora” hegemonia só passou a ser tudo isso de dois anos para cá, e não era nada disso nos 15 anos anteriores em que Roberto Cláudio foi vice-líder, presidente da Assembleia Legislativa e prefeito, 100% do tempo alinhado aos mesmos que estão no poder até hoje.

O ex-prefeito parece disposto a ser, contra o PT, um homem-bomba. Mais do que o que pode ganhar, mira naquilo que pode levar os inimigos a perder. E isso é muita coisa.

Roberto Cláudio arrisca o futuro político. Talvez minimize o impacto possível. Quem sabe vislumbre a necessidade de reconstruir caminhos diferentes dos trilhados até hoje.

O problema para homens-bomba é que, independentemente do estrago que cause, o impacto maior é para ele próprio.