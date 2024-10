O voto que talvez decida em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Reencontro do eleitor de Fortaleza com a urna será em 27 de outubro

As pesquisas têm poucas mudanças em Fortaleza porque o tempo de campanha é curto. Os fatos novos relevantes são apoios, mas a capacidade de transferência de votos é relativa e limitada. E, fundamentalmente, as posições são bastante extremas para a pessoa ir de um lado a outro. Para Evandro Leitão (PT) atrair o eleitor de André Fernandes (PL) e vice-versa, não é tão simples. A não ser que o eleitor não esteja tão convicto. Esse é um dado interessante do Datafolha.

A pesquisa mediu a reeleição aos candidatos, mas não apenas. Os que dizem não votar nos candidatos de jeito nenhum chegam a superar as intenções de voto. Para André, 47% o rejeitam. As intenções de voto são 45%. E 42% votariam com certeza.

Em relação a Evandro, 45% não votariam de jeito nenhum. As intenções de voto são de 43%. Os que votariam com certeza são 40%.

O dado que talvez tenha maior potencial de impacto é o dos que “talvez votariam”. Em André, são 10% os que dizem que talvez votariam. Percentual idêntico ao da semana anterior.

Em Evandro, 14% dizem que talvez votariam, 3 pontos percentuais a mais que na semana anterior. São variações pequenas. No caso, fica no limite da margem de erro. Na semana que resta, esse percentual pode ser relevante.

O “talvez”, entretanto, pode ser alguém que hoje declara voto em um dos candidatos, mas pode migrar. Vamos mergulhar um pouco mais nos recortes do Datafolha.

Dos que declaram voto em André, 90% afirmam que votariam no candidato com certeza e 7% estão no “talvez”. São votos que balançam, Há 84% dos eleitores de André que afirmam que não votariam de jeito nenhum em Evandro. E 12% que talvez votariam. Na semana anterior, eram 9%, enquanto 88% não votavam de jeito nenhum. São esses eleitores do “talvez” o alvo mais valioso para o petista.

Já dos que declaram voto em Evandro, 90% votariam com certeza e 8% estão no “talvez”. Desses eleitores, o dado coincide, 90% dizem não votar em André de forma alguma, e 8% dizem que talvez votariam. A variação foi mínima em uma semana. Os que dizem não votar se mantiveram e os que não votam de jeito nenhum oscilaram 1 ponto para mais.

Em síntese, em uma semana de campanha, Evandro conseguiu abertura entre uma parcela ligeiramente maior de eleitores de André. A situação de André entre os que votam em Evandro segue estável.

Mas, as maiores variações na pesquisa ainda são pequenas. E o talvez é, no máximo, uma possibilidade. Talvez sim, talvez não.

Mas, o possível, mesmo pouco, ainda é mais que o impossível. É o que os candidatos têm para trabalhar na semana que resta.

Emoções da semana decisiva

A diferença de dois pontos percentuais entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), que se mantém nas pesquisas Datafolha, parece grande em relação ao empate identificado na Quaest. No Datafolha, há empate técnico. Na Quaest, é empate empate mesmo: 43% a 43%. Do ponto de vista estatístico, porém, as situações são muito semelhantes. O resultado de 45% a 43% no Datafolha, com três pontos percentuais de margem de erro, não permite dizer quem está na frente.

As pesquisas, ainda mais tão perto da definição, mexem com as emoções das pessoas e dos comitês. É importante olhar com cuidados e reservas. Pesquisa nenhuma substitui o resultado da eleição. E, pelo que se tem em Fortaleza, há uma disputa muito equilibrada. Não é possível antecipar quem será o próximo prefeito. Na semana de campanha pela frente, erros e acertos podem ser determinantes.