Tem muito Golias para pouco Davi em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza decide futuro político dentro de quatro dias

Há desigualdade de apoios políticos em torno de André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), mas o cenário não é mais como no primeiro turno. O petista tem os maiores cabos eleitorais, apoio do governador e do presidente da República, recebeu Camilo Santana (PT) e vários outros ministros na campanha. E personagens como o vice-presidente Geraldo Alckmin e o prefeito do Recife (PE), João Campos, ambos do PSB. Além de muitos prefeitos do Interior e grande contingente de deputados federais.

André diz na propaganda que faz campanha de pé no chão, enquanto Evandro fica no ar condicionado. Diz que é o candidato do povo e o adversário, o dos poderosos. Sem dúvida, o grupo de Evandro é mais poderoso no Ceará e seguirá assim ganhe ou perca na Capital. Mas, o candidato do PL não é um desvalido.

André foi eleito pela primeira vez e logo fez parte da bancada do presidente da República. No Ceará, o PL ficou sem prefeito nenhum no primeiro turno, mas no Brasil é uma potência política. O candidato faz parte da maior bancada na Câmara dos Deputados, de longe. São 92 deputados federais. O segundo lugar é o PT, com 68. Isso faz do PL o partido com mais dinheiro do fundo partidário e, isoladamente, aquele com mais tempo no horário eleitoral. Na Assembleia Legislativa do Ceará, também tem uma bancada significativa, embora diminuta em relação ao PT e, por enquanto, ao PDT. Na Câmara Municipal de Fortaleza, elegeu a segunda maior bancada. É uma força política poderosa. A briga é de gente grande.

Estamos a falar de duas candidaturas ricas. A de Evandro é mais. Declarou arrecadação até agora de R$ 19 milhões. Mas André recebeu R$ 15 milhões. Não é uma campanha franciscana ou de pés descalços.

2º turno aproximou realidades

O segundo turno deixou mais difícil ainda sustentar a imagem “antissistema” do candidato do PL. Na primeira fase da campanha, Evandro tinha muito mais tempo. Passava de cinco minutos, enquanto André tinha menos de dois. O do petista era mais que o dobro. Agora, os tempos são iguais. O de Evandro ficou um pouquinho menor. O de André, muito maior.

Sutil mudança

Um símbolo dessa mudança está numa das peças mais reprisadas da propaganda de André. O vídeo contrapõe o candidato que “ganha pizza no meio da galera” ao que “come coxinha fazendo careta” e o que caminha “com os pés no chão”ao que “anda de carro de luxo”. Essa peça começava falando de um candidato “rodeado de políticos”. Cinco dias atrás, o Instagram do candidato do PL trouxe outra versão do vídeo. Agora, fala em “candidato com Eunício (Oliveira), (José) Guimarães, aquele do assessor com dinheiro na cueca”.

Passou a se referir a políticos específicos. Afinal, André ficou rodeado de políticos no segundo turno. Teve os apoios mais significativos: do quarto colocado, Capitão Wagner (União Brasil), de Roberto Cláudio (PDT), o padrinho mais popular do terceiro colocado, o prefeito José Sarto (PDT), do quinto colocado, Eduardo Girão (Novo), e ainda do presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT), e vários vereadores.

O discurso de Davi contra Golias é simpático, mas a disputa em Fortaleza é entre forças poderosas, endinheiradas, com muitos apoios e interesses. Não é uma situação simétrica. A candidatura de Evandro é, sim, mais robusta e representa o grupo que, no Ceará, busca uma hegemonia quase total. Mas, André não é um desamparado. Não é uma candidatura grande contra uma pequena. É uma grande contra outra maior.