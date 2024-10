Vídeo, vice e Inspetor Alberto derrotaram André Fernandes

Foto: DIVULGAÇÃO Inspetor Alberto e André Fernandes em Brasília, em 2020

A vitória de Evandro Leitão (PT) pela diferença de 10.838 votos, num universo de 1.421.428 votos, indica que poucos detalhes, erros ou acertos, foram capazes de influir de forma decisiva no resultado. Evandro teve 50,38% dos votos, contra 49,62% de André Fernandes (PL). É difícil que os erros e problemas da última semana não tenham sido determinantes. Problemas que estão longe de ser detalhes.

André Fernandes passou a campanha em busca de se distanciar do passado — recente — de polêmicas e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Pois passou a última semana, justamente a mais importante e decisiva, tendo de se explicar e dar respostas.

Parte disso veio da campanha de Evandro e seria de se esperar que esse flanco aberto seria explorado. Trata-se do vídeo no qual André fala "dane-se" ao citar casos de feminicídio. O deputado federal reclamou que o vídeo foi tirado de contexto. No vídeo de 2018, ano em que ele se elegeu deputado estadual, Fernandes argumenta que há muitos homens assassinados. (Além de equivocado expõe ignorância, pois feminicídio não é apenas assassinato de mulheres, mas assassinato por ser mulher).

A existência de vídeo como esse, e alguns outros, em tempos menos diferentes que o atual seria suficiente para inviabilizar uma candidatura por si só. Mas, não foi só. Outros episódios não são de poucos anos atrás, mas foram produzidos nos últimos dias. Não pelos adversários, mas na própria campanha.

Houve ainda o vídeo da candidata a vice de André, Alcyvania Pinheiro (PL), produzindo um despautério: Postos de saúde, onde são distribuídas cartilhas ensinando mulheres a praticarem um aborto na sua própria casa. Nós sabemos que é dentro dos hospitais municipais, que mesmo à revelia da lei, os abortos são praticados". A acusação é grave e irresponsável. Causou mal-estar na categoria médica, grande parte da qual estava com André. E com a gestão do prefeito José Sarto (PDT), que em grande parte desembarcou na campanha do PL.

E, talvez o mais impactante e inacreditável de tudo, houve Inspetor Alberto (PL). Não é apenas um vereador do partido do candidato a prefeito. Foi chefe de gabinete de André. Foi o primeiro aliado que o deputado projetou na vida pública — apoiou para vereador em 2020. E, em 2022, defendeu que fosse candidato a senador. Já pensou?

Pois ele proferiu a frase, grotesca, da campanha: "Leitão, filho da puta, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo". Não foi flagrante ou vídeo vazado. Ele mesmo postou. Ao se explicar, a emenda foi pior que o soneto: não queria dizer "caixão", mas "carvão". Bom, vá lá que houvesse a confusão. Não dava para ter gravado outro vídeo? Precisava postar daquele jeito?

André foi igualmente ruim ao comentar o assunto. Atacou remetendo ao vereador Ronivaldo Maia (PSD), da aliança de Evandro e que foi acusado de feminicídio. Ronivaldo foi expulso do PT. André não chegou a lamentar a fala de Alberto, não fez um gesto de solidariedade ao adversário alvo do discurso. Ao contrário, fez nova investida contra.

No dia da eleição, ainda veio a público outro vídeo de Alberto, maltratando um porco — brincadeira sádica e besta . Nem sei se teve tempo de influir no resultado da eleição. Com tão poucos votos, é capaz.

André Fernandes teve uma última semana de campanha num tom diferente. Antes muito à vontade, foi para a defensiva e precisou se explicar.

A campanha que Fernandes fez até uma semana atrás o teria conduzido ao Paço Municipal. A última semana determinou a derrota. E os principais golpes vieram de dentro da própria campanha dele, como um cavalo de Tróia involuntário.