A mudança que Evandro representa

Foto: AURÉLIO ALVES PREFEITO Sarto e prefeito eleito Evandro Leitão, em janeiro de 2023

Ouvi de uma conhecida a reclamação sobre um serviço da Prefeitura de Fortaleza, e ela associou ao “prefeito novo”. No mesmo dia, ouvi o motorista associar situações da atual gestão a Evandro Leitão (PT). E então lembrei do que André Fernandes (PL) repetiu ao longo da campanha: o mesmo grupo está no poder há 30 anos, ele disse. Não é bem assim, mas é o imaginário.

É confuso mesmo. Não faz nem um ano, Evandro era do mesmo partido do governo José Sarto (PDT). Faziam parte do mesmo consórcio de poder. Evandro, em campanha, defendia as ações de dois governos — estadual e federal — e era oposição a outro.

Nem sempre as pessoas sabem qual o papel de cada esfera, qual equipamento é municipal ou não, as diferentes responsabilidades. Pior ainda saber qual é cada grupo. O bloco de Evandro, há quatro anos, trabalhou para eleger Sarto. A briga tem dois anos. Não é fácil.

Mas, tem consequência política. Evandro falou na campanha em mudança, mas terá de lidar com um sentimento que não é de ruptura. Isso foi mais bem personificado por André Fernandes (PL), embora tenha sido ele quem, no 2º turno, recebeu o apoio dos principais expoentes do governo Sarto.

A eleição mostrou um sentimento de mudança. Tanto que o atual prefeito teve 11,75% dos votos. Por outro lado, foi eleito o candidato do governador e o do presidente da República. Mas, não sei até qual ponto o eleitor faz uma distinção tão clara: quer mudar aqui, mas quer ampliar para todo lugar aquilo ali, que está ótimo.

O recado que entendo da eleição é que, na ruptura do campo governista, que estava dividido em diferentes máquinas, escolheu-se o lado de Camilo Santana (PT), Elmano de Freitas (PT), Lula (PT) e Evandro. André, por outro lado, foi o candidato da mudança. E sinalizou uma forma de mudança que a maioria do eleitorado rejeitou. Entendo que a rejeição a André venceu a eleição. Por pouco.

Os ciclos em 30 anos

Quando André repete que os mesmos estão no poder há 30 anos, o período nem faz sentido. Foi uma forma de criar uma imagem. Há 30 anos, o prefeito era Antônio Cambraia. Fortaleza vivia a era Juraci Magalhães. Não dá para associar ao atual ciclo. O grupo que se despede da Prefeitura no mês que vem é liderado pelo prefeito Sarto, por Roberto Cláudio (PDT), que foi prefeito oito anos, e por Ciro Gomes (PDT), que antecedeu Juraci.

Dá para dizer que Juraci foi vice de Ciro — mas eles romperam. Cambraia chegou a ter cargo no Estado com Cid Gomes. Cid que lançou Roberto Cláudio. Mas, achar que Juraci, prefeito de 1990 a 1992 e de 1997 a 2004, parece-me demais. No meio ainda houve Luizianne Lins (PT), prefeita de 2005 a 2012. Verdade, Cid chegou a ser aliado de Luizianne, embora não fossem quando ela se elegeu pela primeira vez.

Todos eles em algum momento foram aliados, mas não me parece haver um ciclo único. Se fosse, tinha de voltar a 1989, com Ciro prefeito. Seriam 35 anos, não 30.

Nas últimas três décadas, Fortaleza teve três grandes ciclos: o de Juraci, o de Luizianne e o de Roberto Cláudio e Sarto. Evandro foi aliado deste último. Mas, o grupo da Prefeitura acabou mais perto de André que do prefeito eleito.