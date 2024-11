Os pilares de Evandro

Foto: FÁBIO LIMA Júnior Castro, presidente da Aprece e prefeito de Chorozinho

Ao definir a equipe de transição, Evandro Leitão (PT) indicou referências nos primeiros passos como prefeito eleito. Foi buscar os integrantes entre dirigentes e assessores da Assembleia Legislativa, nos quadros da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) e nos pilares principais da articulação política.

O núcleo político

Entre os políticos,o prefeito eleito já havia antecipado ao O POVO que estaria Gabriella Aguiar (PSD), vice-prefeita eleita. Estará também Guilherme Sampaio, presidente do PT em Fortaleza e deputado estadual em exercício. Para além da política, Gabriella é médica e Guilherme tem atuação política e profissional voltada para a educação — é sócio e gestor da Casa da Tia Léa. Saúde e educação são duas das áreas fundamentais numa prefeitura.

Fecha o núcleo político Júnior Castro (PT). É uma força política em ascensão no Ceará. A presença dele na equipe de transição da Prefeitura de Fortaleza é talvez a mais instigante. Está no fim de oito anos de mandato como prefeito de Chorozinho, a 69 quilômetros de Fortaleza. Tem experiência em gestão. Mas, não sei se foi só por isso que ele foi parar na transição.

É ainda presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece). Mais que isso. Em 2022, ele foi peça-chave para Elmano de Freitas (PT) se eleger governador. Puxou a fila dos prefeitos que abandonaram o PDT, e o então candidato a governador Roberto Cláudio. Fez o corpo a corpo com os prefeitos para minar a campanha pedetista. Este ano, filiou-se ao PT. Antes de passar por PT e PDT, elegeu-se em 2016 pelo PSD, de Domingos Filho. No fim do mandato como prefeito e na transição de Evandro, indica ter planos de alcance estadual.

O núcleo Assembleia

Evandro também recorreu a personagens que já trabalham com ele na Assembleia Legislativa, em diferentes frentes. O mais destacado é o advogado Hélio Leitão. Foi presidente da OAB Ceará — cargo para o qual a esposa dele, Christiane Leitão, é candidata atualmente —, foi secretário da Justiça e Cidadania no governo Cid Gomes (PSB) e é hoje conselheiro federal da OAB. Hélio foi procurador-geral de Evandro na Assembleia e ocupa atualmente a função de assessor jurídico e de relações institucionais da presidência.

Da Casa, Evandro escolheu ainda Luís Sérgio Menezes da Costa, diretor do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, e Laila Freitas e Silva, coordenadora de Comunicação Legislativa, setor responsável pelos trâmites de envio e recebimento de ofícios, correspondências, documentos e requerimentos — e assim por dar andamento aos processos legislativos.

Sefaz

Na Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), onde é servidor, Evandro foi buscar o auditor fiscal aposentado Osvaldo José Rebouças, professor de direito tributário. Teve passagem como assessor jurídico da Secretaria de Finanças de Fortaleza (Sefin) na época em que Luizianne Lins (PT) era prefeita.

Enfoque

Pelo perfil da equipe, Evandro indica ter como prioridades na transição os aspectos financeiros — o ponto de partida em qualquer gestão —, jurídicos, administrativos e também políticos. Claro, Gabriella e Guilherme, como mencionado, têm expertise em saúde e educação, respectivamente. Mas, talvez não seja esse o fator fundamental para estarem na equipe.