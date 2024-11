O ambiente construído para o desvario

Foto: Dorivan Marinho/SCO/STF Praça dos Três Poderes, coração da República proclamada há 135 anos

A Praça dos Três Poderes, em Brasília, é o coração da República no Brasil. Que Francisco Wanderley Luiz tenha detonado explosivos no local onde estão as sedes do Poder Judiciário, Congresso Nacional e Presidência da República é grave demais. Toda a linha sucessória do poder no País despacha dali. Até onde se sabe, a ação da noite de quarta-feira, 14, foi isolada. Mas, o episódio se conecta a vários outros recentes, a partir da mesma motivação.

Uma sucessão de fatos isolados

Em 24 de dezembro de 2022, três bolsonaristas em espírito bem pouco natalino planejaram o que poderia ter sido um dos mais graves atentados ocorridos no Brasil desde a redemocratização. George Washington, Alan Diego dos Santos e o cearense Wellington Macedo colocaram explosivo em caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília.

No dia 12 daquele mesmo dezembro, extremistas promoveram destruição em frente à sede da Polícia Federal em Brasília.

E houve o 8 de janeiro, um levante generalizado contra o resultado das urnas, o mais amplo e patético gesto de inconformismo com uma derrota já registrado. São muitos fatos isolados para não ver o fio nem pouco tênue entre eles.

Responsabilidades e irresponsabilidades

A responsabilidade criminal pelos atos é individualizada e específica. Mas a responsabilidade política é indissociável da longa série de falas, atos e manifestações que insuflaram a população contra instituições. As manifestações foram irresponsáveis, incendiárias e como tal foram apontadas na época.

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram os alvos principais. Mas, o Congresso Nacional também foi visado. Sem falar do presidente Lula, da primeira-dama Janja e muitos, muitos outros agentes públicos. O próprio sistema eleitoral foi colocado em questão.

Os discursos de ruptura construíram o ambiente hostil no qual a agressividade foi semeada por uns e tolerada por muitos mais. A sequência é longa, mas houve alguns particularmente graves. Em julho de 2021, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) cobrava “voto impresso e auditável”. Caso contrário, ele dizia: “Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições no ano que vem”.

Em agosto do mesmo ano, ele fez ameaça a Alexandre de Moraes: “E a hora dele vai chegar porque ele está jogando fora das quatro linhas da Constituição há muito tempo. Eu não pretendo sair das quatro linhas para questionar essas autoridades, mas acredito que o momento está chegando. Não dá para continuarmos com um ministro, arbitrário, ditatorial, que não respeita a Constituição”.

Nas vésperas da comemoração do 7 de setembro, Bolsonaro voltou ao tema: “O STF não pode ser diferente do Poder Executivo ou Legislativo. Se tem alguém que ousa continuar agindo fora das quatro linhas da Constituição, o poder tem que chamar aquela pessoa e enquadrá-la. Se assim não ocorrer, qualquer um dos três poderes... A tendência é acontecer uma ruptura”.

No dia 7 de setembro, o ex-presidente voltou à carga: “Ou o chefe desse Poder enquadra os seus ou esse Poder pode sofrer aquilo que não queremos. Porque nós valorizamos e reconhecemos o Poder de cada República. Nós todos aqui na Praça dos Três Poderes juramos respeitar a nossa Constituição. Quem age fora dela se enquadra ou pede para sair”. Em maio de 2022, voltou a ameaçar: “O que é o senhor Alexandre de Moraes? Ele quer o confronto? Uma ruptura?”

Quem já ouviu o discurso bolsonarista sabe o quanto houve estímulo à hostilidade contra Moraes em particular, contra o STF e contra as instituições de forma geral. Não se mandava partir para a violência de forma direta, mas a fala em ruptura é explícita e recorrente. Ali estava a semente dos acampamentos diante dos quartéis, tolerados pelo governo Bolsonaro, onde Wanderley esteve e onde nasceram o ataque à PF, o plano do caminhão-bomba e o 8 de janeiro.

Uma vez que se ateia fogo, a chama pode sair do controle. É indissociável a onda de agressões do discurso dos líderes. Há responsabilidade política e a manifestação anódina de Bolsonaro na quinta-feira, depois da cara de pau do artigo publicado nesta semana, não contribui para a pacificação.