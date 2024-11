Concentra poder quem pode — e acha que não precisa dos outros

Foto: Arquivo pessoal Guimarães, Cid Gomes, José Dirceu, Edilson Aragão e Veveu Arruda na Câmara Municipal de Sobral, em 1996, quando Cid se elegeu prefeito pelo PSDB com apoio do PT

Todo grupo político tem ambição de concentrar poder. É do jogo. E todos criticam quem concentra, quando não são eles a estar por cima. A concentração, porém, é ruim para a política, essa curiosa atividade na qual a finalidade maior de seus atores pode se tornar um mal se levada a extremos. É natural que o PT queira concentrar poder e é mais normal ainda que os outros partidos achem ruim. E ainda mais previsível que os aliados sejam os mais incomodados. Nada do que ocorre na (ex?)-aliança governista do Ceará é algo fora do habitual.

Quem está certo e quem está errado? Como eu falei, há ambições que são do jogo. Não sou eu que vou dizer o que partidos devem querer, deixar de querer ou aceitar. O PT está guloso, tem força para isso e é compreensível.

Cid Gomes (PSB), por sua vez, fez um rebuliço para viabilizar a aliança com Elmano. Deu carta de anuência que permitiu a Evandro Leitão (PT) ser candidato a prefeito, implodiu a base de prefeitos e deputados do PDT e com isso, do prefeito José Sarto. Antes disso, brigou com a família e não se envolveu na campanha, num movimento que abriu caminho para Elmano de Freitas ser governador. Se eu fosse ele, esperaria retribuição. Mas, o partido não teve o candidato a prefeito — como ele reivindicou —, não teve vice, não terá o comando da Assembleia Legislativa e, pelo que se comenta, talvez não seja recompensado nem com a vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Não dá para dizer que Cid não evidenciou a insatisfação com os vários episódios. O Palácio só não percebeu se preferiu virar o rosto para o outro lado.

Cid construiu um projeto de poder com base nas alianças. Não é o caminho seguido por Elmano. Age sozinho quem acredita não precisar dos outros.

Quais os termos do que aconteceu?

Pelo que foi falado publicamente até agora, a descrição do que foi desencadeado na sexta-feira é:

A posição de Cid Gomes é individual, não do grupo. Não se considera que Cid rompeu. Ele deixou de se considerar parte do grupo, mas não se espera que vá para a oposição. Não deve bater de frente com o governo. Cid não pediu a deputados e prefeitos, conforme os relatos, que eles o sigam e partam para a oposição ao governo.

Fim de uma era?

Cid fez o que fez para retomar a aliança com o PT após a eleição de 2022 por se considerar, nas palavras dele, “patrono” dessa composição política. A parceria teve início em Sobral, em 1996, e era inusitada no Brasil. Representou, na época, a aliança entre PSDB e PT. Em 2006, a aliança se tornou estadual e conquistou o Governo do Estado. É o projeto político da vida dele. Que ele próprio decida encerrar esse projeto, da forma como concebido, é muito significativo.

Os aliados evitam falar do assunto. De um deles, recebi como resposta apenas a foto que ilustra a coluna. Foi feita na Câmara Municipal de Sobral em 1996. É o marco inaugural da aliança. Na foto estão José Guimarães, Cid Gomes, José Dirceu, Edilson Aragão e Veveu Arruda. A foto é de 28 anos atrás.

O grupo perdeu este ano a Prefeitura de Sobral. Pouco mais de um mês depois, aparentemente a aliança ruiu. É como se o coração desse laboratório político sempre tenha estado em Sobral, e não sobreviva fora da cidade.