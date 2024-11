Rompimento de Cid Gomes pode ser o fim de uma era

Foto: Arquivo pessoal Guimarães, Cid Gomes, José Dirceu, Edilson Aragão e Veveu Arruda na Câmara Municipal de Sobral, em 1996, quando Cid se elegeu prefeito pelo PSDB com apoio do PT

O anunciado fim da aliança de Cid Gomes (PSB) com o governo do PT no Ceará é um marco. A parceria teve início em Sobral, em 1996, e era inusitada no Brasil. Representou, na época, a aliança entre PSDB e PT. No ano seguinte, os Ferreira Gomes foram para o PPS, mas a aliança em Sobral com os petistas continuou. Em 2006, a aliança se tornou estadual e conquistou o Governo do Estado.

Ao desencadear, em 2022, o processo que levaria à implosão do PDT, Cid defendia a manutenção e, depois, retomada da aliança iniciada em 1996 em Sobral e em 2006 no Ceará. É o projeto político da vida dele. Que ele próprio decida encerrar esse projeto, da forma como concedido, é muito significativo.

Os aliados de Cid e de Camilo evitam falar do assunto. Pouco se sabe do que aconteceu e praticamente nada do que irá acontecer.

De um deles recebi apenas a foto que ilustra a coluna. Foi feita na Câmara Municipal de Sobral em 1996, na campanha para prefeito. É o marco inaugural da aliança política que pode ter chegado ao fim.

Na foto estão José Guimarães, antes de ser deputado estadual; Cid Gomes, então presidente da Assembleia Legislativa, então candidato a prefeito; José Dirceu, então presidente do PT nacional; Edilson Aragão, que concorria a vice-prefeito, e Veveu Arruda, futuramente vice-prefeito e depois prefeito.

A foto é de 28 anos atrás.

O grupo de Cid ainda passou por PPS, PSB, Pros, PDT e agora PSB de novo. O PT é mais estável.

O grupo perdeu este ano a Prefeitura de Sobral. Pouco mais de um mês depois, aparentemente a aliança ruiu.



É como se o coração desse laboratório político sempre tenha estado em Sobral, e não sobreviva fora da cidade.