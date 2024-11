Cid é aliado do PT há muito tempo, mas não do PT raiz

Foto: AURÉLIO ALVES SENADOR Cid Gomes se relaciona agora com um PT diferente

Uma das grandes interrogações sobre o estremecimento entre Cid Gomes (PSB) e o PT é sobre como está a relação com Camilo Santana (PT). O deputado federal José Guimarães (PT), em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, exortou o ministro da Educação a procurar o senador.

“Os dois precisam se entender. Ele precisa procurar o Cid para os dois conversarem, porque a relação histórica no Ceará é entre os dois”, disse Guimarães ao jornalista Luciano Cesário. Presidente do PSB no Ceará, Eudoro Santana é pai de Camilo e tem ficado do lado de Cid no entrevero.

Eudoro desvincula Camilo das decisões de Elmano. Aliados do ministro dizem o mesmo. Já diziam antes da crise, e registrei aqui na coluna. A opção por Fernando Santana teria sido de Elmano. Alguns mais próximos de Camilo falam que ele nem concordou. Ocorre que Camilo já tinha dito, ao podcast As cunhãs, discordar da candidatura do concunhado a prefeito de Juazeiro do Norte. Chama atenção que tantas decisões importantes sobre alguém tão próximo sejam tomadas à revelia do líder político mais influente do Estado. Não é impossível. Quando Lúcio Alcântara foi governador, supunha-se que Tasso Jereissati (PSDB) mandava, e viu-se não ter sido assim. O mesmo se comentava sobre Cid quando Camilo foi governador.

Cid é aliado do PT desde 1996, quando ainda estava no PSDB. Mas, sempre foi aliado de um PT light. Camilo, até 2021, era um petista cidista. O próprio Guimarães, PT até a medula, é um aliancista. Elmano de Freitas vem de outra tradição do PT. Ele é pupilo de Luizianne Lins, que ganhou projeção nacional ao brigar contra aliados por candidatura própria do PT, quando nem os petistas queriam.

Com esse PT, Cid teve relação por algum tempo e não terminou bem. O aliancismo é o fundamento do modo como o senador sempre fez política, e como Camilo seguiu, ou seguia. Essa visão do poder é compatível com a formação de Elmano? E se não for?

O futuro de Cid Gomes

Cid Gomes é uma águia quando se trata de política. Nas últimas décadas, foi o maior articulador político do Ceará. Não dá ponto sem nó. Mas, ele vive um momento particularmente delicado na trajetória. Perdeu o alicerce, Sobral. Tem a maior base de deputados. É seu grande patrimônio hoje. Porém, o quanto estão com ele?

Desde que foi falado do rompimento, deputados perguntam: como é isso mesmo? Em quais termos? Vão para a oposição? Como ficam os cargos, as verbas? Essa turma não sobrevive politicamente sem isso.

Pior ainda os prefeitos. Já escrevi aqui que Ciro Gomes acha que o irmão fez uma aposta ruim ao ter como base da influência política os prefeitos de pequenos municípios. Acho que ninguém imaginava que seria tão rápido, mas numa situação como a de agora, os gestores não têm como ir contra o Palácio. Se deputados precisam do governo, os prefeitos são três vezes mais dependentes.

A questão é: Cid tinha alternativa? Na política, como na vida, não se é e se tem o que se quer, mas o que se consegue. Mesmo prefeitos de grandes municípios precisam do governo. No máximo, o de Fortaleza consegue voo solo. Está aí Vítor Valim (PSB) em Caucaia, grande vitória da oposição quatro anos atrás, convertido na maior adesão da base aliada no ciclo que chega ao fim.