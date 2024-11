Poder demais é ruim até para o poderoso

Foto: FÁBIO LIMA CAMILO Santana, Elmano de Freitas e Evandro Leitão

O PT tem governo federal, Estado e Município. Para o morador de Fortaleza, e mais 46 municípios pelo Ceará, qualquer problema de ordem pública será “culpa do PT”. Ou pelo menos responsabilidade resolver. Em entrevista dias antes de estourar a crise com o senador Cid Gomes (PSB), o governador Elmano de Freitas demonstrou consciência da responsabilidade de comprovar a tese de campanha — mostrar, na vida das pessoas, que o alinhamento é o melhor.

O potencial de desgastes é muito grande. Haverá problemas e crises — não apenas na política, como a que foi contornada na semana passada. Numa grande cidade, como Fortaleza, a chance de o partido ficar chamuscado é significativa. Diria que maior que a perspectiva de sair com popularidade em alta. A população é exigente e crítica. As demandas, muitas.

Outros riscos para quem tem hegemonia, ainda mais por tempo prolongado, são a arrogância e os vícios de quem pode quase tudo.

Quando poder demais fez mal

O exemplo mais atual para demonstrar que poder demais pode ser danoso é Sobral. O grupo Ferreira Gomes chegou ao poder em 1997 e lá permaneceu nos últimos 28 anos. Nos grandes municípios cearenses, isso não tem paralelo em tempos democráticos, o mesmo grupo tanto tempo no poder. Este ano, a oposição venceu com Oscar Rodrigues (União Brasil) — outra família poderosa. Apesar de terem recorrido à ex-governadora Izolda Cela (PSB), personagem de peso e qualificada. A derrota se deveu à força de um grupo que já vinha em ascensão. Mas, também, ao desgaste de tanto tempo no poder.

Os exemplos se multiplicam. Tasso Jereissati (PSDB) e seu grupo controlaram a política estadual por 20 anos. No período final, estava já profundamente desgastado, sobretudo na Capital e municípios maiores. Uma vez derrotado e fora do poder, o PSDB definhou. E então, inclusive, fez-se avaliações mais ponderadas do que o ciclo político deixou.

Quando Tasso comandava o Estado, o poder em Fortaleza estava nas mãos de Juraci Magalhães, que, após uma década e meia, deixou o poder de forma melancólica

Roberto Cláudio (PDT) é outro exemplo. O grupo comandou a prefeitura por três mandatos — se o prefeito José Sarto (PDT) tivesse sido reeleito, iria para inéditos quatro mandatos completos consecutivos do mesmo grupo. Mas, é evidente que, nos últimos quatro anos, o desgaste se acumulou. A impopularidade da gestão cobrou o preço político.

Armadilha para o camilismo

Grandes cidades, com opinião pública vigorosa, costumam ser críticas e exigentes com políticos. Quanto mais poder, mais se cobra. Fortaleza tem esse histórico. Se Elmano e o prefeito eleito Evandro Leitão (PT) não mostrarem muito serviço, rápido, sentido na vida das pessoas, o potencial de corrosão da popularidade é grande e veloz.

A equação reunida pelo governismo tem grande poder, mas difícil de ser administrado. Já escrevi que a última vez em que Capital, Estado e Governo Federal estiveram nas mãos do mesmo grupo foi em 1989. Faz 35 anos e o mundo era outro. O Brasil saia de uma ditadura e a Internet nem existia no País.

Os gestores petistas precisarão acertar muito — mais do que têm feito até aqui — para que a empreitada acumuladora não se torne um tiro no pé. A Cidade não costuma gostar de quem acumula poder. O alvo principal do possível desgaste pode ser quem nem está na chefia dos governos — o ministro Camilo Santana (PT), efetivamente o político mais poderoso do Ceará.