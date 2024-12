Izolda Cela pediu a Camilo e Elmano para ser indicada ao TCE. Não foi atendida

Foto: FERNANDA BARROS Izolda Cela, ex-governadora do Ceará

A ex-governadora Izolda Cela (PSB) foio convidada para retornar à secretaria-executiva do Ministério da Educação pelo ministro Camilo Santana (PT), mas não aceitou, conforme ela revelou em entrevista ao projeto Bárbaras, veiculada nesta quarta-feira, 11, no O POVO.

"Eu agradeço a confiança do ministro Camilo, mas considero que já encerrei este ciclo, onde dei minha contribuição no desenho e na implementação de programas prioritários do MEC", disse Izolda, que deixou o cargo para ser candidata a prefeita de Sobral, mas foi derrotada por Oscar Rodrigues (União Brasil).

A coluna apurou que ela pediu a Camilo e também ao governador Elmano de Freitas (PT) para ser indicada à vaga de conselheira no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Mas, o pedido não foi atendido. A indicada foi a secretária da Proteção Social do Ceará, Onélia Santana (PT).

Pela idade, esta seria a última oportunidade para Izolda assumir a função no TCE.

Quem conhece a ex-governadora disse que ela não é de fazer esse tipo de pedido. Ela, inclusive, não tinha intenção ser candidata em Sobral. Teria sido a primeira vez que ela teria ido aos aliados pedir para receber uma indicação.