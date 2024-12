Governo Evandro começa a ganhar rosto

Foto: AURÉLIO ALVES PREFEITO eleito Evandro Leitão faz escolhas para a equipe

Os secretários do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) deverão ser anunciados em blocos, ao longo dos próximos dias. Os nomes já definidos dão indicações bastante diversas sobre perfil político e administrativo. Em comum a experiência. Socorro Martins, confirmada para a Saúde, tem longa trajetória na gestão hospitalar. Júnior Castro (PT), futuro secretário de Governo, encerra os oito anos de mandato como prefeito de Chorozinho.

O comando da Saúde

Socorro é de uma família com intensa participação na política de Santa Quitéria, mas não é por isso que ela volta à Prefeitura. Ela própria, até esta quarta-feira, 11, era presidente do PSDB no Município. Como o partido é oposição, ela se desfiliou. É filha do ex-prefeito e ex-deputado Haroldo Martins e irmã do ex-vereador Haroldinho.

Porém, o mais relevante para o cargo é a trajetória em gestão hospitalar. A experiência é vasta: além dos quatro anos como secretária da área na gestão Roberto Cláudio (PDT), ela foi a diretora do Hospital de Maracanaú, do Gonzaguinha do José Walter, do Hospital Waldemar Alcântara e do Hospital de Messejana.

O trabalho em gestão foi além. Socorro foi fundadora e primeira presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), responsável pela gestão de vários hospitais da rede pública do Ceará. Um braço direito dela era Henrique Javi, que foi secretário estadual da Saúde no primeiro governo Camilo Santana (PT).

A saúde é o maior orçamento e a área mais complexa da Prefeitura de Fortaleza. Nas pesquisas, aparece como a maior preocupação da população — apenas segurança pública rivaliza. Socorro recebe a área com muitos problemas, na conturbada transição. Será, na ponta, para a população, a secretária mais importante, principalmente neste começo.

O gerente municipal

Se o mais relevante para a indicação de Socorro Martins não é a trajetória político-partidária, a escolha de Júnior Castro (PT) é fundamentalmente pelo papel político. Prefeito de Chorozinho e futuro secretário de Governo de Fortaleza, ele é há anos o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

Na eleição de Elmano de Freitas (PT) para governador, em 2022, além da associação Elmanocamiloelula, houve dois movimentos políticos particularmente relevantes para corroer as bases da candidatura de Roberto Cláudio. Um foi atrair para Elmano a base de deputados estaduais. Quem puxou a articulação foi Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa.

Outro foi levar a base de prefeitos. E quem puxou essa fila foi Júnior Castro. À frente da Aprece, ele articulou com Camilo Santana (PT) a migração de prefeitos, que teve até mais impacto público que a dos deputados, pois eram candidatos e agiam mais discretamente para tentar não serem punidos pelos respectivos partidos.

Se Socorro tem a função de mais destaque para fora da gestão, o presidente da Aprece tem o cargo mais importante para dentro, no gerenciamento e articulação política do governo.

O gerente estadual

A indicação de Chagas Vieira para reassumir a Casa Civil do Governo do Estado deverá ser formalizada nesta quinta-feira, 12, pelo governador Elmano de Freitas, para estar na função a partir de sexta.